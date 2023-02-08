近年Instagramを賑わせているハッシュタグ“淡い民”。ベージュやオフホワイト、ブラウンなど淡い色を使った儚げなコーデが好きな女子たちを指しています。今回はそんな淡い民になれそうな【ユニクロ】の「新作トップス」をご紹介！ 着回しやすそうな万能アイテムが続々と登場していますよ。気になったらお早めにユニクロへ行ってみてくださいね。 ふんわりセーターならコレ「ウォッシャブルソフトニット