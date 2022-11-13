破壊された職業訓練所の建物の屋上に掲揚されているウクライナ国旗＝６日、ウクライナ・ヘルソン州/Hannibal Hanschke/EPA-EFE/Shutterstock（ＣＮＮ）ロシア軍が州都ヘルソンなどからの退却を宣言したウクライナ南部ヘルソン州の親ロシア派勢力は１２日、新たな「州都」を同州ヘニチェスクに一時的に置く方針を発表した。ロシア国営のタス通信が報じた。親ロシア派勢力の指導者は、行政など含む全ての主要機関がヘニチェスクへ移