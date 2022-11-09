アニメ制作会社・スタジオジブリ（東京都小金井市）の公式ツイッターは2022年11月9日、アニメ映画「火垂るの墓」に登場する「サクマ式ドロップス」の写真を投稿した。同商品を製造する佐久間製菓（東京都豊島区）が廃業すると報じられたため、ユーザーからは惜別のメッセージと受け止められている。ヒロイン節子の「好物」として描かれた映画「火垂るの墓」は故・野坂昭如氏の原作を元に、故・高畑勲氏の監督・脚本により1988年に