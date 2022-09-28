水原氏と大谷（写真・AP/アフロ）《え、結構英語しゃべってるのか…一平離れしないよね？》エンゼルス・大谷翔平が、現地時間9月27日、地元局「バリー・スポーツ・ウエスト」で解説を務める球団OBマーク・グビザ氏のインタビューに応じた。この様子はグビザ氏のTwitterでも投稿され、通訳を介さず英語でやりとりした大谷に対し、同氏は《Ohtani-San!! Sugoi》と綴っている。「これまで大谷選手の “女房役” として知られてき