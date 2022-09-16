総合格闘技のＲＩＺＩＮは１６日、インターネット上で会見を開き、フジテレビの鈴木芳彦アナウンサー（４３）が１４日で退社してフリーとなり、ＲＩＺＩＮの実況などを行うことを発表した。鈴木アナウンサーは慶応大から０３年にニッポン放送に入社。０６年にフジテレビに転籍し、ＲＩＺＩＮ中継の実況などを務めていた。会見で榊原信行ＣＥＯから「この人が戦力として加わってくれることはありがたい」と紹介されて登場した鈴