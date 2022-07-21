InstagramやTwitterなどの大規模プラットフォームにも試験的に導入されるなど、昨今NFT(非代替性トークン)がさまざまなコンテンツと関連付けられつつあります。そのような状況の中、サンドボックスゲームのマインクラフトがNFTの禁止を明言し、クリエイターにガイドラインを一読するよう求めました。Minecraft and NFTs | Minecrafthttps://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-and-nftsHere's an early look at our up