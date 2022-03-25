1月期ドラマで最も反響の大きかった作品はTBS「妻、小学生になる。」（金曜午後10時）ではないか。その最終話が25日放送される。どうして観る側の胸に刺さったのか（視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区）。【写真】石田ゆり子、吉田羊ら作品を支えたキャスト陣10年前に交通事故死した新島貴恵（石田ゆり子）の魂が、10歳の小学4年生・白石万理華（毎田暖乃）に憑依したところから、物語は始まった。その後の貴恵は夫の圭