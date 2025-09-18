会うまでの時間はワクワクしていたのに、実際に男性と対面したら、まったく魅力的じゃなかった…。こんな経験をしたことのある人は意外と多いようです。友達に男性の紹介を頼んだものの、相手があまり気の進むタイプではなかった場合、どのように振る舞うのが得策なのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者に聞いたアンケートを参考に「友達に紹介された男性がイマイチだったときのかわし方」をご紹介します。【１