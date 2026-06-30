桃・スイカ・さくらんぼ・マスクメロン。日本の夏を包む、弁才天の夏限定フルーツ大福セット発売

株式会社弁才天

夏の帰省シーズンを迎えるなか、「家族みんなで楽しめる手土産」や「季節感のあるお中元」を求める声が高まっています。

弁才天が提案するのは、日本の夏を代表する旬の果実を、一度に味わえる特別な食べ比べ体験。

みずみずしい果汁があふれる桃

シャリっとした食感と爽やかな甘みが魅力のスイカ

上品な酸味と香りを楽しめるさくらんぼ

芳醇な香りと濃厚な甘みを持つマスクメロン

それぞれの果実が持つ個性を、やわらかな求肥と上品な甘さの白餡で包み、果実そのものの美味しさを存分に味わえる一品に仕上げました。



ひと口頬張ると広がる旬の味わいは、まるで日本の夏を旅するような体験。

家族や親戚が集まる帰省先で「どれにする？」と選ぶ時間も、このセットならではの楽しみのひとつ。

世代を問わず親しまれるフルーツ大福だからこそ、祖父母からお子様まで、家族みんなで旬の味覚を楽しんでいただけます。

弁才天はこれからも、旬の果実を通じて、日本の四季の豊かさと、その季節にしか出会えない味わいをお届けしてまいります。

【商品概要】

商品名：「夏限定フルーツ大福セット」

内容：桃大福、スイカ大福、さくらんぼ大福、マスクメロン大福

販売期間：2026年7月1日～7月31日

販売店舗：

全国の弁才天店舗（一部店舗を除く）

オンラインストア(https://ec.benzaiten-daifuku.jp/products/summer-fruit-daifuku-set)