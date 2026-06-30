Saki原画展『ボールペンで綴る生命』【大丸下関店】

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株式会社　大丸松坂屋百貨店

1990年大阪生まれのボールペン画アーティスト、Saki。ボールペンのみを使い、爬虫類・両生類を中心に、さまざまな生き物を繊細かつ緻密に描いています。新作を含む約40点を展示販売、オリジナルグッズも販売予定です。7月10日(金)→13日(月)の4日間、作家在廊予定。



「かくれんぼ」Saki



「月花I」Saki



「龍虎相搏II -龍-」Saki



「龍虎相搏II -虎-」Saki


【Saki プロフィール】1990年大阪生まれのボールペン画アーティスト。ボールペンのみを使い、爬虫類・両生類を中心に、さまざまな生き物を繊細かつ緻密に描いている。




ボールペンで綴る生命 Saki原画展


大丸下関店3階 美術画廊 ART gallery

【タイトル】Saki原画展『ボールペンで綴る生命』


【会期】2026年7月1日（水）→7月14日（火）
　　　　10時～18時　※最終日は17時閉場


　　　　作家在廊予定日：7月10日(金)→13(月)
【会場】大丸下関店 3階 美術画廊(Art gallery )



【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】


場所：〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10(JR下関駅すぐ)


代表電話：050-1783-1000　10:00→18:00受付



HP：https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/


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