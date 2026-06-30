異種配合キャラクターブランド「みっくちゅ」主題歌発表！新規開設公式YouTubeチャンネルにて公表開始！
株式会社ブランズ・アンド・ストーリーズ
公式YouTubeチャンネルはこちら :
https://www.youtube.com/channel/UCDidOkb5uRXUzvcDkVLNL8Q
公式Instagramはこちら :
https://www.instagram.com/mi__x__chu?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
公式Xはこちら :
https://x.com/mi_x_chu?s=20
公式ホームページはこちら :
https://brandsandstories.zrst.jp/
キャラクターIPスタートアップの株式会社ブランズ・アンド・ストーリーズ（本社：東京都、代表取締役：池田真）は、オリジナルキャラクター第一弾「みっくちゅ」の主題歌を発表致しました。
CEO兼クリエイターの”メロディーメーカー”イケダマコトが作詞、作曲を手掛け、AIによるアレンジ、ボーカルを加え、老若男女に親しまれるようシンプルな歌詞とキャッチーなメロディーに仕上げました。
合わせて新規開設の公式YouTubeチャンネルにて公表開始、追って各種SNS投稿にも活用して行きます。
【公式アカウント】
YouTube：＠みっくちゅでちゅ
公式YouTubeチャンネルはこちら :
https://www.youtube.com/channel/UCDidOkb5uRXUzvcDkVLNL8Q
Instagram：@mi__x__chu公式ホームページはこちら
公式Instagramはこちら :
https://www.instagram.com/mi__x__chu?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
X：@mi_x_chu
公式Xはこちら :
https://x.com/mi_x_chu?s=20
公式ホームページ
公式ホームページはこちら :
https://brandsandstories.zrst.jp/
【お問い合わせ先】
Brands_and_Stories@outlook.jp