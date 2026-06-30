異種配合キャラクターブランド「みっくちゅ」主題歌発表！新規開設公式YouTubeチャンネルにて公表開始！

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株式会社ブランズ・アンド・ストーリーズ


キャラクターIPスタートアップの株式会社ブランズ・アンド・ストーリーズ（本社：東京都、代表取締役：池田真）は、オリジナルキャラクター第一弾「みっくちゅ」の主題歌を発表致しました。


CEO兼クリエイターの”メロディーメーカー”イケダマコトが作詞、作曲を手掛け、AIによるアレンジ、ボーカルを加え、老若男女に親しまれるようシンプルな歌詞とキャッチーなメロディーに仕上げました。


合わせて新規開設の公式YouTubeチャンネルにて公表開始、追って各種SNS投稿にも活用して行きます。



【公式アカウント】


YouTube：＠みっくちゅでちゅ



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https://www.youtube.com/channel/UCDidOkb5uRXUzvcDkVLNL8Q


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