株式会社サンクユー、BtoB-EC導入時に出やすい社内反対意見への対応策を解説｜稟議・現場説明で使える返し方とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352000/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、社内で出やすい反対意見とその対応策を整理したコラム『BtoB-EC導入の社内反対意見7つ｜背景にある本当の不安と、その場で使える返し方』を公開しました。
■ BtoB-EC導入は「社内反対」で止まりやすい
BtoB-EC導入では、
・今のやり方で問題ない
・取引先が使ってくれない
・現場の負担が増える
・費用対効果が分からない
といった反対意見が出ることがあります。
しかし、その背景には単なる反対ではなく、変化への不安や業務負担への懸念が隠れています。
■ 反対意見の裏にある本当の不安
本コラムでは、社内反対の多くは、
・仕事が増える不安
・失敗したときの責任不安
・顧客対応への不安
・既存業務が壊れる不安
から生まれると整理しています。
そのため、反論するのではなく、不安を言語化し、段階的な進め方を示すことが重要です。
■ その場で使える返し方を解説
コラムでは、よくある反対意見に対して、
・どう説明すべきか
・どの順番で伝えるべきか
・どのように安心材料を示すか
を具体的に紹介しています。
特に、BtoB-ECを「一気に変える仕組み」ではなく、「一部から試せる業務改善」として説明することが有効です。
■ 導入成功には“社内説明設計”が必要
BtoB-EC導入は、システム選定だけでは成功しません。
・経営層への説明
・営業部門への説明
・受注担当者への説明
・取引先への説明
を分けて考える必要があります。
誰に何を伝えるかを整理することで、社内合意は進めやすくなります。
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入の社内反対意見7つ｜背景にある本当の不安と、その場で使える返し方
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-opposition/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、BtoB-EC構築だけでなく、導入前の業務整理や社内説明に必要な考え方の整理も支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
・社内説明に向けた導入整理
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-EC導入に社内反対がある
・稟議や説明資料の作成に悩んでいる
・現場の不安を解消しながら進めたい
・一部から段階的に導入したい
・導入前の整理から相談したい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、社内で出やすい反対意見とその対応策を整理したコラム『BtoB-EC導入の社内反対意見7つ｜背景にある本当の不安と、その場で使える返し方』を公開しました。
■ BtoB-EC導入は「社内反対」で止まりやすい
BtoB-EC導入では、
・今のやり方で問題ない
・取引先が使ってくれない
・現場の負担が増える
・費用対効果が分からない
といった反対意見が出ることがあります。
しかし、その背景には単なる反対ではなく、変化への不安や業務負担への懸念が隠れています。
■ 反対意見の裏にある本当の不安
本コラムでは、社内反対の多くは、
・仕事が増える不安
・失敗したときの責任不安
・顧客対応への不安
・既存業務が壊れる不安
から生まれると整理しています。
そのため、反論するのではなく、不安を言語化し、段階的な進め方を示すことが重要です。
■ その場で使える返し方を解説
コラムでは、よくある反対意見に対して、
・どう説明すべきか
・どの順番で伝えるべきか
・どのように安心材料を示すか
を具体的に紹介しています。
特に、BtoB-ECを「一気に変える仕組み」ではなく、「一部から試せる業務改善」として説明することが有効です。
■ 導入成功には“社内説明設計”が必要
BtoB-EC導入は、システム選定だけでは成功しません。
・経営層への説明
・営業部門への説明
・受注担当者への説明
・取引先への説明
を分けて考える必要があります。
誰に何を伝えるかを整理することで、社内合意は進めやすくなります。
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入の社内反対意見7つ｜背景にある本当の不安と、その場で使える返し方
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-opposition/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、BtoB-EC構築だけでなく、導入前の業務整理や社内説明に必要な考え方の整理も支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
・社内説明に向けた導入整理
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-EC導入に社内反対がある
・稟議や説明資料の作成に悩んでいる
・現場の不安を解消しながら進めたい
・一部から段階的に導入したい
・導入前の整理から相談したい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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