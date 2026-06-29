エルメ、友だち詳細ページと新規登録・ログインのデザイン刷新

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年6月23日（火）にLINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメ）」のアップデートを実施し、友だち詳細ページおよび新規登録・ログイン画面のデザインを刷新しました。友だち情報の管理・編集のしやすさと、利用開始時の操作性が向上しました。

■アップデートの背景

エルメでは、より直感的に操作できる管理画面を目指し、継続的に画面デザインの改善を進めています。今回は、友だちごとの情報を確認・編集する「友だち詳細ページ」と、利用開始時に使用する「新規登録・ログイン画面」のデザインを見直しました。日々の運用と導入初期、それぞれの操作性向上を図っています。

■友だち詳細ページのデザインを刷新

友だち詳細ページのデザインを変更し、友だちの情報を管理・編集しやすくなりました。あわせて、ページ内で確認できる情報も拡充しています。

・「タグ」からタグの履歴を確認できるようになりました。

・「予約管理」からサロン予約・レッスン予約の情報を確認できるようになりました。

・新たに「アクション履歴」を追加し、QRコードアクションやリッチメニューのアクション履歴を確認できるようになりました。

■新規登録・ログイン画面のデザインを刷新

新規登録・ログイン画面のデザインを刷新しました。エルメの利用を始める際に最初に目にする画面を見直し、登録・ログイン時の操作性が向上しました。

■L Message（エルメッセージ）について

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。2020年6月のサービス開始以来、2026年1月時点で導入実績14万件を突破しています。

▼主な機能

・メッセージ配信

・フォーム作成

・予約受付管理

・商品販売、決済

・データ分析

■お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。

https://lme.jp/manual/contact/





■L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lme.jp/?prtimes