【シントトロイデン】株式会社グラシアス様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社グラシアス様（本社：東京都千代田区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【株式会社グラシアス様 コメント】

「この度、シント＝トロイデンVV様とパートナーシップを締結できることを大変光栄に思います。弊社はこれまで、GX事業、DX事業、通信費削減事業を通じて、お客様の課題解決と企業価値の向上に努めてまいりました。今回の連携により、スポーツとビジネスの新たなシナジーを生み出し、より多くの方々に価値あるサービスや体験を提供していきたいと考えております。シント=トロイデンVV様と共に、地域や社会の発展に寄与できるよう、今後も様々な取り組みを推進してまいります」

■会社概要

社名：株式会社グラシアス

代表者：松本 崇

所在地：東京都千代田区神田紺屋町8番地2号 NCO神田紺屋町ビル7F

事業内容：通信費削減事業・GX事業・DX事業

公式サイト：https://www.gracias-2013.com/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2025-26シーズンは勝ち点43の3位（22勝5分13敗／得失点15／61得点46失点）、プレーオフ1は3位で終了、来シーズンのUEFA大会への出場が決定した。