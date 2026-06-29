【札幌グランドホテル】世界の味覚を巡るグルメ旅へ 「世界を旅する夏の美食フェア」　ご利用期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が経営する、札幌グランドホテル（札幌市中央区、総支配人：長瀬 隆則）では、北海道エアポート主催「世界の旅フェスタ」とのコラボレーション企画として、2026年7月1日（水）より「世界を旅する夏の美食フェア」を開催いたします。ヨーロッパやハワイ、台湾をはじめ、世界各国の味覚が札幌グランドホテルに集い、ホテルにいながら世界各地の食文化をお愉しみいただけます。新千歳空港から広がる世界への旅。その高揚感を“食”で表現した、夏限定のグルメフェアです。

ノーザンテラスダイナー「ランチバイキング」チャイニーズダイニング黄鶴「台湾料理フェア」

ノーザンテラスダイナーの「ランチバイキング」「ディナーバイキング」では、世界一周の旅をテーマに、各国の料理が集うバイキングをご用意しております。グルメな街歩きを愉しむように、お好きな料理をご堪能ください。また、ラウンジ・バー オールドサルーン1934では、人気プラン「フリーヴルプラン」にて、7月は「ヨーロッパ」、8月は「ハワイ」をテーマにしたオードヴル食べ放題をお愉しみいただけます。カクテルを含むフリードリンクとともに異国気分をご堪能ください。チャイニーズダイニング黄鶴では、「台湾料理フェア」と題し、賑やかな夜市を思わせる一品料理をご提供いたします。

旅先で心に残る一皿との出逢い。ご家族やご友人とともに、世界各地の食文化を味わう特別なひとときをお愉しみください。

札幌グランドホテルは、故秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として1934年に誕生し、北海道初の本格的洋式ホテルとして、西欧文化の窓口という役割を担ってまいりました。これからも世代を超えて愛されるホテルを目指し、皆様により豊かな時間をご提供できるよう、歩み続けてまいります。

世界を旅する夏の美食フェア 概要

ご利用期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月） ※プランにより異なります。

お客様からのご予約・お問い合わせ：011-261-3376（食堂予約係） ※以下料金は全て税・サ込

●北海道エアポート主催「世界の旅フェスタ 2026 Summer」

旅行会社や航空会社など、海外旅行の専門家たちが大集合。

豪華プレゼントが当たる抽選会も開催。

・開催期間：2026年8月22日（土）・23日（日）

・開催時間：10:00～17:00

・開催場所：札幌駅前地下広場（チカホ）

ノーザンテラスダイナー（東館1階）

●ランチバイキング

・ご利用期間：2026年7月1日（水）～7月24日（金）／8月17日（月）～8月31日（月）

・ご利用時間：11:30～14:30

・料金：

【月曜日～金曜日】

大人 \4,000／65歳以上 \3,800／小学生 \2,000／4歳～未就学児 \1,000

【土曜日・日曜日・祝日】ローストビーフも食べ放題

大人 \5,000／小学生 \2,500／4歳～未就学児 \1,300

ランチバイキング

【メニュー例】

・ガーリックシュリンプ マカロニサラダを添えて（アメリカ）

・豚ばら肉のグリル サムギョプサル風ソース（韓国）

・白身魚のポワレ ブイヤベース風（フランス）

・蒸し鶏肉の冷製フォー（ベトナム）

・桃と愛玉子のゼリー（台湾）

●ディナーバイキング

・ご利用期間：土曜日・日曜日・祝日限定開催

2026年7月4日（土）～7月20日（月・祝）／8月22日（土）～8月30日（日）

・ご利用時間：17:00～18:30までにご入店ください。

・料金：大人 \7,000／小学生 \3,500／4歳～未就学児 \1,800

【メニュー例】

・ローストビーフ ヨークシャープディングとレフォール香るグレイビーソース（イギリス）

・北海道産とうもろこしのクレームブリュレ（フランス）

・海老と春雨のヤムウンセン風サラダ（タイ）

・北海道産夏鱈のピルピル（スペイン）

・鶏手羽元のアドボ風煮込み（フィリピン）

・ザッハトルテ（オーストリア）

ラウンジ・バー オールドサルーン1934（別館1階）

●フリーヴルプラン

月替わりのオードヴル食べ放題と200種類以上のカクテルもお愉しみいただけるフリーフロー付きのお得なプラン。

・ご利用期間：2026年7月1日（水）～８月31日（月）

※日曜日・祝日は定休日

・ご利用時間：17:00～19:30までにご入店ください。

8月フリーヴルプラン

・料金：

【月曜日～木曜日】おひとり様 \5,800

【金曜日・土曜日】月替わりのプレミアムメニューも食べ放題 おひとり様 \7,000

【7月のテーマ：ヨーロッパ】

・クスクスと夏野菜のサラダ（フランス）

・豚ばら肉のアイスバインとザワークラウト（ドイツ） 他

【8月のテーマ：ハワイ】

・夏野菜のロミロミサーモン

・ハワイアンパイナップルバーガー

・ハニーマスタードモチコチキン 他

チャイニーズダイニング黄鶴（東館2階）

●台湾料理フェア

賑やかな夜市を思わせる一品料理。台湾ならではの「豆花」もおすすめです。

・ご利用期間：2026年8月1日（土）～8月31日（月）

・ご利用時間：17:00～20:30（L.O.）

海老雲吞の揚げエシャロット入りピリ辛ソースがけ

【メニュー例】

・海老雲吞の揚げエシャロット入りピリ辛ソースがけ \2,200

・台湾ソーセージと青菜のガーリック炒め \2,000

・台湾黒酢の酸辣湯麺 \2,200

・からすみとじゃこの炒飯 \2,200

・マンゴーと黒タピオカ入り豆花 \950 他

マンゴーと黒タピオカ入り豆花

●マンゴーかき氷

甘く香る涼体験。ひんやりジューシーなアジアンテイストです。

・ご利用期間：～2026年8月31日（月）まで

・ご利用時間：11:30～14:30（L.O.）／17:00～20:00（L.O.）

・料金：\2,500

お食事をご利用のお客様は、\2,000でご利用いただけます。

マンゴーかき氷

ザ・ベーカリー＆ペイストリー（東館1階）

●スコーン

英国伝統のスコーン。外はさっくり、中はしっとり。香ばしく焼き上げた本場の味わいです。

・ご利用時間：8:30～20:00

・料金：

スコーン プレーン \350（税込）

ストロベリー \380（税込）

スコーン プレーン

●パン ド カンパーニュ

フランスの田舎パン。深い味わいと芳醇な香りが特徴のフランス産小麦を使用しています。

・ご利用時間：8:30～20:00

・料金：

パン ド カンパーニュ \1,500（税込）

ハーフ \750（税込）

パン ド カンパーニュ

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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札幌グランドホテル

札幌グランドホテルは、故、秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として1934年に誕生し、「北海道初の本格的洋式ホテル」として、西欧文化の窓口という役割を担い続けております。1951年5月に北海道初の政府登録国際観光ホテルとなり、1978年6月には日本初のベルパーソン（女性）が登場するなど、常に時代の先駆者として歩み続けております。



※札幌グランドホテルは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：札幌グランドホテル

所在地：〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西4丁目

開業：1934年12月11日

構造：地上17階・地下2階

客室数：494室・1,004名

URL：https://grand1934.com/

Facebook：https://www.facebook.com/grand1934

X：https://twitter.com/SapporoGrand

Instagram：https://www.instagram.com/sapporograndhotel/