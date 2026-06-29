Sobagni （ソバニ）が 夏の旅がもっと快適になる旅行バッグの選び方特集を公開 期間限定10%OFFクーポン配布
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354027/images/bodyimage1】
Sobagni （ソバニ）が夏の旅がもっと快適になる旅行バッグの選び方特集を公開
期間限定10%OFFクーポン配布
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開する高耐久合皮ブランド「Sobagni（ソバニ）」はこの度、外出機会が増える夏に向け、旅行シーンに最適なバッグを紹介する特集を公開しました。長時間の移動や荷物の増加など、旅先で感じがちなストレスを軽減する「軽さ」「扱いやすさ」「日常にもなじむデザイン」を兼ね備えた商品を紹介しています。汚れを気にせず使いやすい高耐久素材を採用し、日帰りから1～2泊の旅まで幅広く対応します。シンプルで合わせやすいデザインにより、男女問わず日常使いにも取り入れやすい点も特長です。
さらに対象のバッグが10％OFFになる期間限定クーポンも配布し、快適な旅支度をサポートします。
https://sobagni.jp/trip/
【クーポン内容】
・使用期限：2026年7月1日（水）正午から2026年8月30日（木）23:59
・注意事項：他クーポン、割引併用不可
・対象商品：ボディバッグLuna、TRICK TOTE、ボストンバッグPrato、ボストンバッグ、BackPack194_02、BackPack180_02
・配送料：無料
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「大量消費という世の中を変えていきたい」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354027/images/bodyimage2】
配信元企業：共和レザー株式会社
Sobagni （ソバニ）が夏の旅がもっと快適になる旅行バッグの選び方特集を公開
期間限定10%OFFクーポン配布
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開する高耐久合皮ブランド「Sobagni（ソバニ）」はこの度、外出機会が増える夏に向け、旅行シーンに最適なバッグを紹介する特集を公開しました。長時間の移動や荷物の増加など、旅先で感じがちなストレスを軽減する「軽さ」「扱いやすさ」「日常にもなじむデザイン」を兼ね備えた商品を紹介しています。汚れを気にせず使いやすい高耐久素材を採用し、日帰りから1～2泊の旅まで幅広く対応します。シンプルで合わせやすいデザインにより、男女問わず日常使いにも取り入れやすい点も特長です。
さらに対象のバッグが10％OFFになる期間限定クーポンも配布し、快適な旅支度をサポートします。
https://sobagni.jp/trip/
【クーポン内容】
・使用期限：2026年7月1日（水）正午から2026年8月30日（木）23:59
・注意事項：他クーポン、割引併用不可
・対象商品：ボディバッグLuna、TRICK TOTE、ボストンバッグPrato、ボストンバッグ、BackPack194_02、BackPack180_02
・配送料：無料
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
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配信元企業：共和レザー株式会社
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