星たべよ発売40周年記念！オンラインショップで6月29日受注開始　　　　　　　　　「星たべよ×サンリオキャラクターズ」7月13日発売

株式会社栗山米菓

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、2026年に発売40周年を迎えたロングセラーブランド「星たべよ」の記念商品として、株式会社サンリオのキャラクターたちとコラボレーションした「星たべよ（しお味）」を発売いたします。なお、Befcoオンラインショップでは、2026年6月29日（月）午前9時より受注開始いたします。

【Befcoオンラインショップ：https://befco-shop.jp/】

■商品特長

１. 「ほしほし」×サンリオキャラクターズ 夢の共演

「星たべよ」の新キャラクター「ほしほし」は、株式会社サンリオが開催するサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」のパートナー部門にもエントリー。今回のコラボレーションでは「ほしほし」と「サンリオキャラクターズ」がパッケージとカードの上に登場し、夢の共演を果たしました。ハローキティ、シナモロール、リトルツインスターズ（キキ＆ララ）、クロミなど人気キャラクターが「星たべよ」の世界観と融合した、かわいらしいデザインに仕上げています。

２. オリジナルカード1枚入り（全4種）

―集めたくなるデザイン―

「サンリオキャラクターズ」と「ほしほし」が描かれたオリジナルカードを、全4種類の中からランダムで1枚封入。どのデザインが入っているかは開けてからのお楽しみです。思わず全種類集めたくなるかわいらしいデザインで、お子様から大人まで幅広い世代にお楽しみいただけます。

３. 食べやすい個包装・やさしい食感

1袋に「2枚×13袋」の個包装タイプで、食べたい分だけ手軽に楽しめます。きめ細やかな米粉を使用し、サクッと軽い食感に仕上げました。お子様からご年配の方まで、幅広い世代にお楽しみいただけます。

■商品概要

商品名：26サンリオキャラクターズ星たべよ(しお味)

内容量：86g(目安個装：2枚×13袋)

発売日：2026年7月13日（月）

■販売場所

・全国のスーパー、ドラッグストア

・公式オンラインショップ

オンラインショップでは、2026年6月29日（月）午前9時より受注を開始いたします。

ご注文商品は7月13日（月）以降のお届けとなります。

URL：https://befco-shop.jp/

■関連情報

「発売40周年「星たべよ」がリニューアル！ 星のかたちの新キャラ「ほしほし」が誕生」（2026年4月9日発表 プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000129.000063435.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000129.000063435.html)

https://prtimes.jp/a/?f=d63435-139-02a2bc63e1dfcafc8046e765d599e6c9.pdf

■ 会社概要

社名 株式会社栗山米菓

本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地

代表者 代表取締役社長 栗山 大河

設立 1949年2月5日

社員数 約750名（男性50%、女性50%）

事業内容 米菓の製造・販売

主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など

■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは

「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。

■事業内容

「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。

“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。

■その他会社データ(2025年度)

売上 282億円

平均年齢 37歳

平均勤続年数 約15年

育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/

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■ 代表取締役社長プロフィール

栗山 大河（くりやま たいが）

生年月日：1994年4月30日（32歳）

成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。

＜公式サイト＞

トップページ https://www.befco.jp/

Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp/

リクルートサイト https://recruit.befco.jp/

【報道各位 お問い合わせ先】

(株)栗山米菓 広報担当

メールアドレス：publicity@befco.jp

TEL 080-6801-7109

【お客様 お問い合わせ先】

(株)栗山米菓 お客様係 TEL 0120-957-893