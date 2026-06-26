2026年6月25日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Aluminum Ion Battery Market(アルミニウムイオン電池市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/aluminum-ion-battery-market/590642493 • 調査結果公表日：2026年6月25日 • 調査担当：SDKI Analytics • 調査対象範囲：当社の分析担当者が、532社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 • 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） • 調査手法：実地調査200件、オンライン調査330件 • 調査期間：2026年3月－2026年4月 • 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Aluminum Ion Battery Market(アルミニウムイオン電池市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Analyticsによる分析によると、Aluminum Ion Battery Market(アルミニウムイオン電池市場)は、2025年には約23.1億米ドル、2035年には約252億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約26.1%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるAluminum Ion Battery Market(アルミニウムイオン電池市場)の調査と分析によると、同市場は主に、ドローンやスマートフォン、ノートパソコンといった民生用電子機器向けの超急速充電対応バッテリーへの需要拡大に伴い、成長が見込まれています。当社の調査では、2025年の世界のドローン出荷台数は5百万台に達しており、アルミニウムイオン電池の必要性が浮き彫りになっています。 さらに、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの導入拡大も、Aluminum Ion Battery Market(アルミニウムイオン電池市場)の重要な成長要因となっています。従来の発電とは異なり、再生可能エネルギーによる発電は間欠的であり気象条件に左右されるため、余剰電力を貯蔵し、発電量が少ない時に放電できる「長時間エネルギー貯蔵（LDES）」システムへの需要が高まっています。

最新ニュース

当社の調査によると、Aluminum Ion Battery Market(アルミニウムイオン電池市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2026年4月、Graphene Manufacturing Group Ltd.は、Rio Tintoとの共同開発契約に基づきクイーンズランド大学と共同で開発したグラフェンアルミニウムイオン電池技術について、最新状況を報告しました。 • 2024年10月、SakkuはELEQTRIONとの提携を発表し、エネルギー貯蔵やその他のアプリケーションに向けた高度なアルミニウムイオン電池技術の開発に着手しました。

市場セグメンテーション

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当社のAluminum Ion Battery Market(アルミニウムイオン電池市場)調査では、市場をアプリケーション別に基づいて、エネルギー貯蔵システム、電気自動車、家電、産業機器、航空宇宙と防衛に分割されています。このうち、エネルギー貯蔵システムのセグメントは、急速充電性能、長いサイクル寿命、そしてコスト効率に優れた材料といったアルミニウムイオン技術の利点により、予測期間中に45%という主要なシェアを占めると見込まれています。 米国エネルギー情報局（EIA）によると、米国のユーティリティスケール（電力会社向け大規模）の蓄電池容量は2024年に26GWを超えており、これが先進的なアルミニウムイオン電池への需要を後押ししています。

地域概要

Aluminum Ion Battery Market(アルミニウムイオン電池市場)に関する当社の分析によると、2026ー2035年の間に、北米が市場全体の32%を占め、最大のシェアを維持すると予測されています。この成長は、「インフレ抑制法（IRA）」に後押しされた、電力網向けエネルギー貯蔵システムの堅調な拡大や、大規模（ユーティリティスケール）な蓄電池の導入によって促進されています。これに加え、長時間エネルギー貯蔵（LDES）への需要の高まりや、国内での蓄電池製造に対する政府の支援も、市場の成長を後押ししています。 日本においても、再生可能エネルギー導入拡大の要請、定置型エネルギー貯蔵システムの急速な普及、そして次世代アルミニウムイオン電池の開発に向けた投資の増加が、市場の成長を牽引しています。

Aluminum Ion Battery Market(アルミニウムイオン電池市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のAluminum Ion Battery Market(アルミニウムイオン電池市場)における主要企業は以下の通りです: • Graphene Manufacturing Group (GMG) • Stanford University Spin-Out (Al-ion Research Group) • Albufera Energy Storage • ELEQTRION • Flow Aluminum, Inc. さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Chiba University • Evonik • Green Science Alliance Co., Ltd. • Sumitomo Electric Industries, Ltd. • UACJ Foil Corporation

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