富士桜高原麦酒【28周年感謝祭】7/4（土）開催!!「28周年記念限定ビール」を先行開栓！約20種類が飲み放題!!

富士観光開発株式会社※昨年の感謝祭

富士観光開発株式会社（山梨県南都留郡富士河口湖町 代表取締役社長 志村和也）が醸造・販売する「富士桜高原麦酒」では、1997年12月に醸造を開始し今年で28周年を迎えました。

これまでのご愛顧に感謝し、富士桜高原麦酒・醸造所（シルバンズ カフェ＆ショップ）にて、7月4日（土）に「富士桜高原麦酒・28周年感謝祭」を開催いたします。

https://www.fujizakura-beer.jp

今回のイベントでは、「富士桜高原麦酒」を思いっきり楽しんでいただきたいとの思いから、富士桜高原麦酒・約20種類を飲み放題にてご提供いたします。

なかでも、今回のイベントにあわせ醸造した「28周年記念限定ビール」を7月10日（金）の発売日に先駆けてお楽しみいただけます。

また、普段はお入りいただけない「富士桜高原麦酒・醸造所」を醸造士が案内する「工場見学」や、富士桜高原麦酒の種類を当てる「利きビール大会」、「抽選会」などのイベントが盛りだくさん。28周年記念のオリジナルTシャツなどのグッズ販売も行います。

工場見学利きビール大会

さらに、感謝祭参加者は、併設の「富士すばるランド」の入園料が大人も小人も無料となります。

ソフトドリンクのご提供もございますので、ビールを飲まれない方やお子様と一緒のご来場も大歓迎です。富士山麓の自然の中で、「富士桜高原麦酒」を思いっきり味わいながら、ご家族とご友人と、ゆったりとした時間をお過ごしください。

富士桜高原麦酒「28周年感謝祭」

記念撮影約20種類が飲み放題！

日時：2026年7月4日(土) 11:00～18:00（受付10:30～）

場所：富士桜高原麦酒・醸造所（シルバンズ カフェ＆ショップ） ※雨天時は室内

山梨県南都留郡富士河口湖町字剣丸尾6663-1

料金：飲み放題・お一人様 3,000円/（ビールを飲まれない方・未成年は無料）

富士桜高原麦酒 飲み放題（18タップ）※ソフトドリンク・フードは別料金

お料理：ソーセージ、ふじさん万福しゅうまい、ビアポテト、オリジナルカレー、

吉田のうどん唐揚げ、吉田のうどんスナック、ジェラートなど

※ベトナム料理、クレープなどのキッチンカーも出店します。

イベント：「28周年記念限定ビール」先行開栓！

工場見学・利きビール大会（参加費1,000円）・抽選会

送迎：10:00～ 河口湖駅前（富士観光開発ビル裏）

※提携宿泊施設からの送迎あり（予約制）

スケジュール：10：30 受付開始

11：00 オープン・飲み放題スタート

11：30 挨拶・28周年ビール開栓・乾杯

12：00 工場見学（1）（定員20名）

12：30 THEビールズlive

12：45 工場見学（2）（定員20名）

13：00 醸造長の利きビール大会（定員20名/1人1000円）

13：15 幸せビアフェス音楽隊live・集合写真撮影

14：15 お楽しみ抽選会！

15：15 THEビールズlive・醸造長挨拶

17：00 ラストオーダー：フード、17：30ドリンク

18：00 終了

特典：イベント参加者は、富士すばるランド入園料が無料！

※28周年感謝祭は、予約不要です。

※河口湖駅、提携宿泊施設からの送迎希望の方は、電話にて予約を承ります。

※抽選会へのご参加は、飲み放題ご利用のお客様に限ります。

※ソフトドリンクやフードは、都度会計となります。

※飲酒しての車の運転は絶対におやめください。

※行き帰りの公共交通機関では周囲への迷惑行為はお控えください。

幸せビアフェス音楽隊演奏にあわせてダンス！

★富士桜高原麦酒とは

富士桜高原麦酒は、富士山から数十年の歳月をかけて湧出する貴重な伏流水を使用し、ドイツでも数少ない国家認定校「デーメンス醸造専門学校」において培った醸造技術で造るビールです。原料の多くはドイツより輸入し、モルト100％のビール（一部除く）です。また、濾過しないため、生きた酵母が多く含まれており、ビール本来の味と香りがお楽しみいただけます。

富士観光開発株式会社のレジャー施設や山梨県内一部スーパー、コンビニエンスストアの他、楽天市場など各種インターネット通販でも販売しております。

富士桜高原麦酒 定番ビール（ピルス、ヴァイツェン、ラオホ、シュヴァルツヴァイツェン）

★富士桜高原麦酒 定番4種類とは

ピルス …アロマホップとビターホップのバランスが特徴のプレミアムラガービール

（アルコール5.0％）

ヴァイツェン …ビールが苦手な人でも飲みやすいフルーティーな香りと上品な味わい

（アルコール5.5％）

ラオホ …ドイツ・バンベルグ特産。日本ではほとんど味わえない燻煙ビール

（アルコール5.5％）

シュヴァルツヴァイツェン …キレと甘芳ばしさが共存した黒ビールの新しいスタンダード

（アルコール5.0％）

富士桜高原麦酒 常温保存可能ビール（ヴァイツェンろ過・ピルスろ過）

2025年10月より、富士桜高原麦酒では、遠心分離機による酵母を「ろ過」した常温保存可能な「ピルスろ過」「ヴァイツェンろ過」を発売開始いたしました。

これまでの富士桜高原麦酒のクオリティーを保ち、可能な範囲での「ろ過」を行うことで、常温保存が可能となりました。

今後は、用途にあわせ「ピルスろ過」「ヴァイツェンろ過」もお楽しみください。

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1

お問い合わせ：TEL 0555-83-2236

HP：https://www.fujizakura-beer.jp/

【富士すばるランド】とは

富士すばるランドは、富士スバルライン料金所手前にある、大自然に囲まれたファミリー向けテーマパーク。ツリーハウスやツリーデッキなど、大自然を活かした「自然体験基地どんぐりコース」をはじめ、オフロードバギーに乗って走行する爽快アトラクション「ふじのすけのバギーランド」、「ジャンボすべり台」など体を動かしながら遊ぶ様々なアトラクションやアスレチックが揃っています。また、わんちゃんも入園可能で、ドッグランやトリミングができるドッグサロン、犬用グッズが並ぶショップなどもあり愛犬家にも人気です。

■所在地：〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1

■TEL： 0555-72-2239

■営業時間：10：00～17：00（土日祝日および8月は9：30～）

■チケット料金

・ワンデーパス(アトラクション乗り放題)

大人(中学生以上)3,700円/4歳～小学生3,100円/3歳以下無料

・入園料（ふじのすけチケット）

同伴犬・3歳以下のお子様連れの方など アトラクションご利用のない方：2,000円

・同伴犬：無料

■アクセス：中央自動車道河口湖ICから約10分（富士スバルライン料金所手前）

■URL： https://www.subaruland.jp/