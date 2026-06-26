【7/24開催】北京五輪銀メダリスト・朝原宣治氏が登壇！「健康・チーム・次世代へのバトン」をテーマに、健康経営時代のリーダーシップを語る特別対談を大阪で開催（参加無料）

ベジタブルテック株式会社

ベジタブルテック株式会社と一般社団法人日本栄養コンシェルジュ協会は共同運営する「ピースフード大学」において、2026年7月24日（金）、北京オリンピック陸上男子4×100mリレー銀メダリストであり、日本マスターズ陸上競技連合会長の朝原宣治氏を迎え、特別対談イベント「健康・チーム・次世代へのバトン」を開催します。

本イベントでは、大企業の従業員やビジネスワーカーを対象に、第一線で活躍し続けるための自己管理術や、組織の力を最大化するチームビルディングについてお話を伺います。

特別対談イベントに申し込む（参加無料） :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn6QXQMhRHJDY0ymNjv_2QqqiFVKng29FEFD9lvmvUc-VZtg/viewform

■ 開催の背景とメッセージ

昨今、少子高齢化や人材不足が進むなか、ビジネスシーンにおいて「健康経営」や「ウェルビーイング」の重要性が高まっています。一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮するためには、その土台となる「健康」が欠かせません。それは家族や企業のチームにおいても同様です。

心身ともに健康であることは、生産性や創造性の向上だけでなく、組織全体の持続的な成長を支える重要な基盤となっています。誰か一人の健康に問題が起これば、チームや組織全体の力も弱まってしまいます。まさに陸上の「リレー」と同じように、会社・家族・仲間も、全員が健康でバトンをつなぎ、力を発揮できるからこそ、大きな成果へつながります。

今回のイベントでは、世界の舞台で「バトン」をつないできた朝原氏に、健康とチームづくり、そして次世代へ経験を継承することの重要性について、語っていただきます。これまでの陸上経験に加え、現在もマスターズ陸上の舞台で「生涯スポーツ」としての挑戦と健康づくりを牽引する朝原氏だからこそ伝えられる、これからの時代を生き抜くビジネスパーソンへの熱いメッセージをお届けします。

■ 対談内容

トップアスリートとしての経験、そして現在の指導者・ビジネスパーソンとしての視点から、以下のテーマで深く掘り下げます。健康経営を推進する企業担当者や、組織づくりに携わるビジネスパーソンにとって、トップアスリートの知見から「健康とチームの本質」を学ぶ貴重な機会となります。

＜主なトークテーマ＞

- 個人の健康への考え方：パフォーマンスを維持し続けるための自己管理- リレーチームメンバーの健康に対する想い：互いを信頼し、支え合うチームのあり方- 会社員としてのチーム力と健康の関係：組織の成果を最大化するために必要な要素- 家族の一員としての健康： 大切な人を支え、自分も支えられるための意識- マスターズ陸上の魅力と今後： 生涯現役で挑戦を続けることの楽しさ。新会長としてのビジョンや、50代で100m・10秒台を記録する原動力について- 現在の運動習慣と食事マネジメント： 日常のコンディショニングと、忙しい現代人でも実践しやすい栄養管理や、健康習慣を継続するための工夫

【朝原宣治氏からのコメント】

健康は、人生でやりたいことを実現するための土台

今回のピースフード大学では、『健康・チーム・次世代へのバトン』というテーマでお話しさせていただきます。リレーと同じように、一人ひとりが健康で力を発揮してこそ、家族や会社というチームは大きな成果へと繋がっていきます。誰か一人が欠けてもチームの力は弱まってしまうからこそ、全員が健やかであることが大切です。

また、私自身が実感しているのは、走れる身体は、歩ける身体であり、歩ける身体は大好きなことに取り組める身体だということです。マスターズ陸上は、日々の食事や運動習慣のなかで、自分自身の身体の健康状態を知る良いきっかけになります。

陸上競技の未経験者の方もぜひご参加いただいたり、ご家族やご友人の応援に会場へお越しください。当日は、皆さんの日常生活や仕事、そしてこれからの人生にすぐ活かせるヒントをお話しできればと思います。

【対談者 岩崎真宏（医学博士・管理栄養士） のコメント】

これからの時代を豊かに生き抜くためのヒントに

テクノロジーが急速に進化し、私たちの働き方やライフスタイルが便利になる一方で、私たちは今、自分自身の『身体と精神の健康』、そして『家族や仲間との健康的な関係性』について改めて見つめ直すべき変革の時代を迎えています。

目まぐるしく変化する未来に向けて、私たちは今、どのような意識を持ち、どう行動していけばいいのか。世界の頂点に挑み、今なお生涯スポーツの最前線で走り続ける朝原さんから、これからの時代を豊かに生き抜くための大切なヒントをいただける機会にしたいと考えています。

僕自身もマスターズ陸上に参加して100m走の自己記録更新に向け、練習と食事管理に楽しく励んでいます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■ 講師プロフィール

朝原 宣治（あさはら のぶはる）氏

日本マスターズ陸上競技連合 会長。兵庫県出身。オリンピックには1996年のアトランタ大会から4大会連続で出場。2008年北京オリンピックの男子4×100mリレーではアンカーを務め、銀メダルを獲得。

朝原 宣治（あさはら のぶはる）氏

トップアスリート引退後の2018年からはマスターズ陸上に参戦し、同年の世界マスターズ選手権（男子4×100mリレー）で金メダルを獲得。50代を迎えた現在も大会に出場し、2024年には100mで10秒93（追い風参考）をマークするなど挑戦を続けている。

日本マスターズ陸上競技連合の会長に就任し、「年齢に関係なく挑戦できるマスターズ陸上の魅力を社会全体に広げたい」と語り、競技の枠を超えた健康づくりや交流の場としての環境整備に尽力している。

■ 開催概要

- 日 時： 2026年7月24日(金) 12:00開場／12:30～14:00（質疑応答を含む）- 参加費： 無料（事前申込制）- 形 式：会場参加（定員50名）／オンライン配信（定員300名。アーカイブ視聴のみも可）- 場 所：ウェルビーイング向上スペース「SLOW AND STEADY(https://maps.app.goo.gl/JsyVccz5HexoGJReA)」- 住 所：〒530-0011 大阪市北区大深町5番54号グラングリーン大阪 南館4階- 交 通：JR線「大阪駅」直結- 主 催：ベジタブルテック株式会社- 協 力：一般社団法人 日本栄養コンシェルジュ協会

こんな方におすすめ- 企業経営者・人事担当者・ビジネスワーカーの方- 組織の生産性向上や健康経営、ウェルビーイング推進に関心がある方- チームマネジメントに携わる管理職の方、チーム作りに悩んでいる方- チームビルディングについて学びたい- 健康づくりや生涯スポーツに関心のある方- 第一線で活躍し続けるための健康習慣を知りたい方- 人生100年時代の健康づくりについて考えたい方- 朝原宣治氏の挑戦から学びを得たい方

お申し込み方法

以下のフォームよりお申し込みください。

特別対談イベントに申し込む（参加無料） :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn6QXQMhRHJDY0ymNjv_2QqqiFVKng29FEFD9lvmvUc-VZtg/viewform?usp=publish-editor

■ ピースフード大学について ～食の選択が未来をつくる～

人が健康のために野菜を選ぶことは、農業の活性化にもつながります。

健康的な農作物への関心が高まることで、より自然に配慮した農法への注目も広がります。そして、その消費と生産の循環は、農業、地域社会、地球環境の健全な未来へとつながっていきます。

「健康な人が増えることが、地域や農業、そして社会全体の未来を豊かにする」。

ピースフード大学は、食を入り口に、人・農業・自然・社会がつながる未来を感じることができる場所として、地域とともに活動を広げていきます。

＜ピースフード大学＞

https://note.com/vegetabletech/m/m321ee8c8b988

■企業・団体紹介

「ピースフード大学」は、ベジタブルテック株式会社と一般社団法人 日本栄養コンシェルジュ協会が共同で企画・運営する学びの場です。食・栄養・運動・ウェルビーイングをテーマに、健康的なライフスタイルの実践と、持続可能な社会づくりにつながる知識や体験を提供しています。

ベジタブルテック株式会社

野菜の持つ栄養価値を活かし、健康と食、農業をつなぐ食品やサービスを開発する企業です。

国産野菜を丸ごと粉末化した「飲む粉野菜」などを通じて、日常生活の中で無理なく健康的な食習慣を取り入れることができる新しい食のスタイルを提案しています。

https://vegetabletech.co.jp/

一般社団法人 日本栄養コンシェルジュ協会

「栄養で人と未来を輝かせる」を理念に、科学的・医学的根拠に基づいた栄養知識の普及と、現場で活用できる実践的スキルを持つ人材の育成に取り組むヘルスケア研究・教育機関です。

また、医療・運動・心理・生活科学など多分野の知見を統合し、本質的な健康支援を実現するための「栄養哲学」の研究にも取り組んでいます。朝原宣治氏は当協会の理事を務めています。

認定資格「栄養コンシェルジュ(R)」ならびに「栄養実践管理士(R)」は、医療従事者やアスリートなど多分野の専門家が監修した信頼性の高い栄養学資格で、基礎から応用まで体系的に学べるカリキュラムを提供しています。資格取得後も、最新の研究情報の共有や学習機会の提供や活動支援を通じて継続的な学びを支援し、資格取得者の生涯学習と専門性向上をサポートしています。

https://nutrition-concierge.com/