Linux Foundationと業界のリーダー企業、AI時代のサイバー脅威から重要なオープンソースソフトウェアを守る「Akrites」を発足

The Linux Foundation Japan

本アナウンスは、Linux Foundationが発表した Linux Foundation and Industry Leaders Launch Akrites to Defend Critical Open Source Software Against AI-Enabled Cyber Threats(https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-and-industry-leaders-launch-akrites-to-defend-critical-open-source-software-against-ai-enabled-cyber-threats) の参考訳です。

Linux Foundationと業界のリーダー企業、AI時代のサイバー脅威から重要なオープンソースソフトウェアを守る「Akrites」を発足概要- Linux Foundationは本日、業界をリードする企業・組織とともに、重要なオープンソースソフトウェアの脆弱性の修正と情報開示を連携して進める取り組み「Akrites」を発表しました。- Akritesは、機密性を最優先とする原則と業界標準のツールに基づき、共通のセキュリティインシデント対応チーム（SIRT）を設置するとともに、単一の標準化された協調的脆弱性開示（Coordinated Vulnerability Disclosure：CVD）プロセスを確立します。- 創設メンバーは、銀行、医療機関、電力網、通信事業者、政府機関、AI研究機関など、社会の重要な基盤を支えるオープンソースソフトウェアのセキュリティ強化に向けて、エンジニアリングリソース、セキュリティに関する専門知識、および資金を提供します。- 重要なオープンソースソフトウェアのセキュリティ向上に向けて、エンジニアリングリソースや資金の提供に取り組む組織の参加を歓迎します。詳細はAkritesのWebサイト https://akrites.org(https://akrites.org/) をご覧ください。

2026年6月25日 サンフランシスコ発 - オープンソースを通じた大規模イノベーションを推進する非営利団体 Linux Foundation(https://www.linuxfoundation.org/?hsLang=ja-jp) は本日、AIを活用した脆弱性発見の時代において、世界で最も重要なオープンソースソフトウェアのセキュリティ強化を目的とした業界横断の共同イニシアチブ「Akrites(https://akrites.org/)」を発表しました。本イニシアチブには、Amazon Web Services、Anthropic、Chainguard、Cisco、Citi、Endor Labs、Ericsson、Google、IBM、JPMorganChase、Microsoft、GitHub、NVIDIA、OpenAI、RapidFort、Red Hat、Rust Foundation、Sonatype、Vodafone、Zscalerが創設メンバーとして参画しています。主要なテクノロジー企業、AI研究所、金融機関、セキュリティベンダーが結集し、広く利用されているオープンソースプロジェクトの脆弱性が悪用される前に、アップストリームのメンテナーと連携して修復を行うという共通の使命を担います。



オープンソースソフトウェアは、金融、医療、エネルギー、運輸、通信、政府機関に至るまで、現代のデジタル経済のほぼすべての層を支えています。Akritesは、重要なインフラを運用する組織やオープンソースの利用者を支援・保護するための業界横断の連携を実現します。従来、オープンソースソフトウェアの深刻な欠陥を発見・修正するには、攻撃者と防御者の双方に同等の専門知識が必要でした。しかし現在では、最先端のAIモデルが主要なオープンソースプロジェクトをスキャンし、数分で脆弱性を表面化させることが可能です。こうした能力が広く利用可能になれば、これまで高度なサイバー攻撃を行うだけの技術力を持たなかった攻撃者であっても、短期間でそのための手段を手にすることになります。



Akritesの発足にあたり、創設メンバーはテクノロジー業界に向けた共同公開書簡「We All Depend on Open Source. We Will Defend It Together.」を公開しました。書簡全文は、AkritesのWebサイト https://akrites.org/letter/ でご覧いただけます。



これまでのセキュリティ対応では、複数の組織が同じ問題に対して個別に対応することが多く、内容の異なる修正パッチが提供されたり、メンテナーに重複した脆弱性報告が数多く寄せられることがありました。Akritesは、このような従来の対応のあり方を変えます。本イニシアチブは、脆弱性への対応、修正、情報開示を一元的かつ信頼できる形で調整するための共通基盤を提供します。共有のセキュリティインシデント対応チーム（SIRT）が、個別に寄せられる重複した報告に代わって、メンテナーとの連携を一元的に担います。また、Akritesは、重要インフラの運用組織と連携し、脆弱性が悪用される前に修正パッチを展開できるよう支援することを約束します。



この取り組みは、機密性の保持が中核を成しています。バグの修正は、それぞれのプロジェクトのメンテナーの意向に基づき、元のプロジェクトに反映されます。重要なパッケージにアクティブなメンテナーが存在しない場合、Akritesが最後の受け皿としてメンテナーの役割を担い、最新バージョンへの修正が迅速かつ確実に利用者へ届けられるよう支援します。さらに、本イニシアチブは政府の取り組みとも連携し、官民のセキュリティ対応が足並みをそろえて進められるよう調整を行います。



Linux Foundationが運営する特定目的基金「Alpha-Omega(https://alpha-omega.dev/)」が、Akritesを支援するためのシード資金を提供します。重要なオープンソースソフトウェアのセキュリティ強化に向けて、エンジニアリングリソースや資金を提供する組織の参加を歓迎します。詳細および参加方法については、AkritesのWebサイト https://akrites.org(https://akrites.org/) をご覧ください。

各社からの支援の声

アナウンス原文(https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-and-industry-leaders-launch-akrites-to-defend-critical-open-source-software-against-ai-enabled-cyber-threats)をご覧ください。

Akritesについて

Akritesは、重要インフラが依存するオープンソースソフトウェアの脆弱性について、修正と情報開示を機密保持のもとで連携して進める取り組みです。共有のセキュリティインシデント対応チーム (SIRT) が運営する、一元化・標準化された協調的な脆弱性開示 (CVD) プロセスを提供します。このプロセスは機密性最優先の原則に基づいて構築されており、業界の確立された標準およびツール (CVE、TLP、CWE、CVSS、EPSS、SSVC、VEX) に準拠しています。詳細および参加方法については、AkritesのWebサイト https://akrites.org(https://akrites.org/) をご覧ください。



