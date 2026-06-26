【BSフジ】『たびびとすぴ ～行き先は風まかせ spiまかせ～』放送決定！2026年7月12日(日) 24:00～24:30

株式会社ビーエスフジ

特番放送のお知らせ

特番放送：2026年7月12日(日) 24:00～24:30

国内外のミュージカル作品で大活躍！今大注目のバイリンガル俳優・spi（すぴ）の初めての旅番組『たびびとすぴ ～行き先は風まかせ spiまかせ～』放送決定！

さらに、旅の様子を収録した初のフォトエッセイも発売決定！

特番概要

番組名：『たびびとすぴ ～行き先は風まかせ spiまかせ～』

放送日時：2026年7月12日(日) 24:00～24:30

出演：spi（すぴ）



ミュージカルからストレートプレイ、2.5次元舞台まで幅広く活躍する俳優・spi（すぴ）が、

自らの“好き”を手がかりに日本各地を旅する新感覚ドキュメントバラエティ。

記念すべき初回は、事前に行き先を知らされない“行き当たりばったり旅”。

「塩が好き」というspiの一言をきっかけに、スタッフが案内したのは静岡県沼津市・戸田。

古来より伝わる製法で塩づくりが行われている港町だ。

突然始まった旅に戸惑いながらも、塩を探して街を歩き、地元の人々と触れ合い、絶景や温泉、

名物グルメに出会っていくspi。

やがて辿り着いた「戸田塩の会」で、伝統の塩づくりを体験し、その奥深さと人の温かさに触れる。

台本に縛られない自由な旅の中で、spiの素顔と“いいもの”が見えてくる。そんな旅の記録。

＜見どころ＞

今回の見どころは、

spiならではの感性で旅を楽しむ姿そのもの。

塩をきっかけに街を歩きながら、

道の駅や海辺でのちょっとした発見や、思いがけない出会いを重ねていく時間が、自然な魅力として描かれます。

温泉でのんびり過ごしたり、絶景に思わず足を止めたり、

名物グルメに驚いたりと、肩の力を抜いて楽しむ旅の空気感もポイント。

そしてラストでは、実際に塩づくりに触れ、 その手間や味の違いにリアルに反応することで、

旅の体験がぐっと特別なものに。

飾らない言葉や表情のひとつひとつから、

spiの人柄がじんわり伝わってくる内容になっています。

＜出演者＞

spi（すぴ）

William.Spearman

1987年10月30日生まれ。

【代表作】

ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ 蜻蛉切役、

『Shrek』主演 シュレック役、

『プリティウーマン』ハッピーマン役 他。

一人15役を演じた映画『SINGULA』では

マドリード国際映画祭2023にて「外国語映画最優秀男優賞」を受賞。

アーティスト【ZIPANG OPERA】のメンバーとしてLIVEなど音楽活動でも活躍中。

圧倒的な歌唱力と圧巻の存在感を武器に、ミュージカルからストレートプレイまで自在に躍動。

舞台を一瞬で支配する表現力で、今最も注目を集める実力派俳優。

＜フォトエッセイ＆お渡しイベント＞

番組のロケで撮影した写真を収録したフォトエッセイも発売決定！

【フォトエッセイ】

タイトル：フォトエッセイ「たびびとすぴ ～行き先は風まかせ spiまかせ～」

発売日：10月11日(日)

旅の風景やそこでの想いを自らの言葉で綴るのは spiにとって初の試みとなり、

番組とあわせて楽しめる新たな見どころにも注目です！

【お渡しイベント】

日時：2026年10月10日(土)

【昼公演】開場 13:00 / 開演 14:00

【夜公演】開場 17:00 / 開演 18:00

会場：玉川せせらぎホール (玉川区民会館)

特典：入場者全員spi本人からのフォトエッセイ手渡し（会場限定帯でのフラゲ配布）

“spiと一緒に、旅を見返す” 特別上映会イベント。

番組では放送されなかった非公開シーンをspiと一緒に見返しながら、笑いましょう！

撮影現場のリアルな素顔をお届け！ここでしか聞けない(秘)エピソードも！？

詳細は、番組HP（ http://tabibitospi.com/ ）で順次公開予定！