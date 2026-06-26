【BSフジ】『たびびとすぴ ～行き先は風まかせ spiまかせ～』放送決定！2026年7月12日(日) 24:00～24:30
特番放送のお知らせ
特番放送：2026年7月12日(日) 24:00～24:30
国内外のミュージカル作品で大活躍！今大注目のバイリンガル俳優・spi（すぴ）の初めての旅番組『たびびとすぴ ～行き先は風まかせ spiまかせ～』放送決定！
さらに、旅の様子を収録した初のフォトエッセイも発売決定！
特番概要
番組名：『たびびとすぴ ～行き先は風まかせ spiまかせ～』
放送日時：2026年7月12日(日) 24:00～24:30
出演：spi（すぴ）
ミュージカルからストレートプレイ、2.5次元舞台まで幅広く活躍する俳優・spi（すぴ）が、
自らの“好き”を手がかりに日本各地を旅する新感覚ドキュメントバラエティ。
記念すべき初回は、事前に行き先を知らされない“行き当たりばったり旅”。
「塩が好き」というspiの一言をきっかけに、スタッフが案内したのは静岡県沼津市・戸田。
古来より伝わる製法で塩づくりが行われている港町だ。
突然始まった旅に戸惑いながらも、塩を探して街を歩き、地元の人々と触れ合い、絶景や温泉、
名物グルメに出会っていくspi。
やがて辿り着いた「戸田塩の会」で、伝統の塩づくりを体験し、その奥深さと人の温かさに触れる。
台本に縛られない自由な旅の中で、spiの素顔と“いいもの”が見えてくる。そんな旅の記録。
＜見どころ＞
今回の見どころは、
spiならではの感性で旅を楽しむ姿そのもの。
塩をきっかけに街を歩きながら、
道の駅や海辺でのちょっとした発見や、思いがけない出会いを重ねていく時間が、自然な魅力として描かれます。
温泉でのんびり過ごしたり、絶景に思わず足を止めたり、
名物グルメに驚いたりと、肩の力を抜いて楽しむ旅の空気感もポイント。
そしてラストでは、実際に塩づくりに触れ、 その手間や味の違いにリアルに反応することで、
旅の体験がぐっと特別なものに。
飾らない言葉や表情のひとつひとつから、
spiの人柄がじんわり伝わってくる内容になっています。
＜出演者＞
spi（すぴ）
William.Spearman
1987年10月30日生まれ。
【代表作】
ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ 蜻蛉切役、
『Shrek』主演 シュレック役、
『プリティウーマン』ハッピーマン役 他。
一人15役を演じた映画『SINGULA』では
マドリード国際映画祭2023にて「外国語映画最優秀男優賞」を受賞。
アーティスト【ZIPANG OPERA】のメンバーとしてLIVEなど音楽活動でも活躍中。
圧倒的な歌唱力と圧巻の存在感を武器に、ミュージカルからストレートプレイまで自在に躍動。
舞台を一瞬で支配する表現力で、今最も注目を集める実力派俳優。
＜フォトエッセイ＆お渡しイベント＞
番組のロケで撮影した写真を収録したフォトエッセイも発売決定！
【フォトエッセイ】
タイトル：フォトエッセイ「たびびとすぴ ～行き先は風まかせ spiまかせ～」
発売日：10月11日(日)
旅の風景やそこでの想いを自らの言葉で綴るのは spiにとって初の試みとなり、
番組とあわせて楽しめる新たな見どころにも注目です！
【お渡しイベント】
日時：2026年10月10日(土)
【昼公演】開場 13:00 / 開演 14:00
【夜公演】開場 17:00 / 開演 18:00
会場：玉川せせらぎホール (玉川区民会館)
特典：入場者全員spi本人からのフォトエッセイ手渡し（会場限定帯でのフラゲ配布）
“spiと一緒に、旅を見返す” 特別上映会イベント。
番組では放送されなかった非公開シーンをspiと一緒に見返しながら、笑いましょう！
撮影現場のリアルな素顔をお届け！ここでしか聞けない(秘)エピソードも！？
詳細は、番組HP（ http://tabibitospi.com/ ）で順次公開予定！