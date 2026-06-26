【BSフジ】『たびびとすぴ ～行き先は風まかせ spiまかせ～』放送決定！2026年7月12日(日) 24:00～24:30

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株式会社ビーエスフジ





特番放送のお知らせ


特番放送：2026年7月12日(日) 24:00～24:30



国内外のミュージカル作品で大活躍！今大注目のバイリンガル俳優・spi（すぴ）の初めての旅番組『たびびとすぴ ～行き先は風まかせ spiまかせ～』放送決定！


さらに、旅の様子を収録した初のフォトエッセイも発売決定！


特番概要


番組名：『たびびとすぴ ～行き先は風まかせ spiまかせ～』


放送日時：2026年7月12日(日) 24:00～24:30


出演：spi（すぴ）




ミュージカルからストレートプレイ、2.5次元舞台まで幅広く活躍する俳優・spi（すぴ）が、


自らの“好き”を手がかりに日本各地を旅する新感覚ドキュメントバラエティ。



記念すべき初回は、事前に行き先を知らされない“行き当たりばったり旅”。
「塩が好き」というspiの一言をきっかけに、スタッフが案内したのは静岡県沼津市・戸田。


古来より伝わる製法で塩づくりが行われている港町だ。


突然始まった旅に戸惑いながらも、塩を探して街を歩き、地元の人々と触れ合い、絶景や温泉、


名物グルメに出会っていくspi。
やがて辿り着いた「戸田塩の会」で、伝統の塩づくりを体験し、その奥深さと人の温かさに触れる。



台本に縛られない自由な旅の中で、spiの素顔と“いいもの”が見えてくる。そんな旅の記録。




＜見どころ＞


今回の見どころは、


spiならではの感性で旅を楽しむ姿そのもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


塩をきっかけに街を歩きながら、


道の駅や海辺でのちょっとした発見や、思いがけない出会いを重ねていく時間が、自然な魅力として描かれます。



温泉でのんびり過ごしたり、絶景に思わず足を止めたり、


名物グルメに驚いたりと、肩の力を抜いて楽しむ旅の空気感もポイント。



そしてラストでは、実際に塩づくりに触れ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その手間や味の違いにリアルに反応することで、


旅の体験がぐっと特別なものに。



飾らない言葉や表情のひとつひとつから、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


spiの人柄がじんわり伝わってくる内容になっています。








＜出演者＞


spi（すぴ）


William.Spearman


1987年10月30日生まれ。



【代表作】


ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ　蜻蛉切役、


『Shrek』主演 シュレック役、


『プリティウーマン』ハッピーマン役 他。


一人15役を演じた映画『SINGULA』では


マドリード国際映画祭2023にて「外国語映画最優秀男優賞」を受賞。



アーティスト【ZIPANG OPERA】のメンバーとしてLIVEなど音楽活動でも活躍中。


圧倒的な歌唱力と圧巻の存在感を武器に、ミュージカルからストレートプレイまで自在に躍動。



舞台を一瞬で支配する表現力で、今最も注目を集める実力派俳優。








＜フォトエッセイ＆お渡しイベント＞


番組のロケで撮影した写真を収録したフォトエッセイも発売決定！



【フォトエッセイ】


タイトル：フォトエッセイ「たびびとすぴ ～行き先は風まかせ spiまかせ～」


発売日：10月11日(日)


旅の風景やそこでの想いを自らの言葉で綴るのは spiにとって初の試みとなり、


番組とあわせて楽しめる新たな見どころにも注目です！



【お渡しイベント】


日時：2026年10月10日(土)


【昼公演】開場 13:00 / 開演 14:00


【夜公演】開場 17:00 / 開演 18:00


会場：玉川せせらぎホール (玉川区民会館)


特典：入場者全員spi本人からのフォトエッセイ手渡し（会場限定帯でのフラゲ配布）


“spiと一緒に、旅を見返す” 特別上映会イベント。


番組では放送されなかった非公開シーンをspiと一緒に見返しながら、笑いましょう！


撮影現場のリアルな素顔をお届け！ここでしか聞けない(秘)エピソードも！？



詳細は、番組HP（ http://tabibitospi.com/ ）で順次公開予定！