TVアニメ『FAIRY TAIL』より、「ミラジェーン」がバニー姿のフィギュアで登場！あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリーイング」より、「TVアニメ『FAIRY TAIL』ミラジェーン・ストラウス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア」を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
■TVアニメ『FAIRY TAIL』ミラジェーン・ストラウス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203937&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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■あみあみ実店舗サイト
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■TVアニメ『FAIRY TAIL』ミラジェーン・ストラウス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：38,500円(税込)
□発売日：2026年12月予定
□ブランド：フリーイング
【スケール】1/4
【サイズ】全高：約465mm
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：FREEing
彩色：松田モデル
TVアニメ『FAIRY TAIL』より、「ミラジェーン」がバニー姿で登場！
「妖精の尻尾(フェアリーテイル)」の看板娘らしい、優しげな笑顔が印象的な仕上がりとなっております。
ファスナーデザインが特徴的なバニースーツや、こぼれ落ちそうな迫力ある胸元にもぜひご注目ください。
すらりと伸びた脚には布製網タイツを使用しました。
1/4スケールならではの迫力あるボリューム感を、ぜひお手に取ってお確かめください。
また、別売りの「ウェンディ・マーベル バニーVer.」とあわせて、ぜひお迎えください。
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■TVアニメ『FAIRY TAIL』ミラジェーン・ストラウス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203937&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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(C)真島ヒロ・講談社／フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京
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