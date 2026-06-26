TVアニメ『FAIRY TAIL』より、「ミラジェーン」がバニー姿のフィギュアで登場！あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリーイング」より、「TVアニメ『FAIRY TAIL』ミラジェーン・ストラウス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア」を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■TVアニメ『FAIRY TAIL』ミラジェーン・ストラウス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203937&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■TVアニメ『FAIRY TAIL』ミラジェーン・ストラウス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：38,500円(税込)

□発売日：2026年12月予定

□ブランド：フリーイング

【スケール】1/4

【サイズ】全高：約465mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：FREEing

彩色：松田モデル

TVアニメ『FAIRY TAIL』より、「ミラジェーン」がバニー姿で登場！

「妖精の尻尾(フェアリーテイル)」の看板娘らしい、優しげな笑顔が印象的な仕上がりとなっております。

ファスナーデザインが特徴的なバニースーツや、こぼれ落ちそうな迫力ある胸元にもぜひご注目ください。

すらりと伸びた脚には布製網タイツを使用しました。

1/4スケールならではの迫力あるボリューム感を、ぜひお手に取ってお確かめください。

また、別売りの「ウェンディ・マーベル バニーVer.」とあわせて、ぜひお迎えください。

製品ページはこちら：

■TVアニメ『FAIRY TAIL』ミラジェーン・ストラウス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203937&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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(C)真島ヒロ・講談社／フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京

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