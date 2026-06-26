TVアニメ『FAIRY TAIL』より、「ミラジェーン」がバニー姿のフィギュアで登場！あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリーイング」より、「TVアニメ『FAIRY TAIL』ミラジェーン・ストラウス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア」を現在、ご案内中です。



製品ページはこちら：


■TVアニメ『FAIRY TAIL』ミラジェーン・ストラウス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203937&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■TVアニメ『FAIRY TAIL』ミラジェーン・ストラウス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：38,500円(税込)


□発売日：2026年12月予定


□ブランド：フリーイング


【スケール】1/4


【サイズ】全高：約465mm


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：FREEing


彩色：松田モデル
















TVアニメ『FAIRY TAIL』より、「ミラジェーン」がバニー姿で登場！



「妖精の尻尾(フェアリーテイル)」の看板娘らしい、優しげな笑顔が印象的な仕上がりとなっております。


ファスナーデザインが特徴的なバニースーツや、こぼれ落ちそうな迫力ある胸元にもぜひご注目ください。


すらりと伸びた脚には布製網タイツを使用しました。



1/4スケールならではの迫力あるボリューム感を、ぜひお手に取ってお確かめください。


また、別売りの「ウェンディ・マーベル バニーVer.」とあわせて、ぜひお迎えください。



製品ページはこちら：


■TVアニメ『FAIRY TAIL』ミラジェーン・ストラウス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203937&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


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(C)真島ヒロ・講談社／フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京



【店舗情報】


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