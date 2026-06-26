京阪電気鉄道株式会社（本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也)は、2026年8月22日(土)の初発列車から京阪線（京阪本線・鴨東線・中之島線・交野線・宇治線）のダイヤを変更します。 今回のダイヤ変更では、現在は主に中之島・淀屋橋－萱島間で運転中の4両編成列車の運転区間を京阪本線の京都方面・鴨東線（中之島・淀屋橋－出町柳間）に拡大するとともに、昼間時間帯の運転パターンを変更、新たに淀屋橋－枚方市間の「快速急行」を運転し、お客さまの利便性向上を図ります。また、平日19時台、20時台に淀屋橋発出町柳行「ライナー」を増発し、着席サービスを拡大します。加えて平日朝、夕を中心に主に京都方面で列車を増発し、混雑緩和を図ります。

１． 変更日

土休日ダイヤ 2026年8月22日（土）初発から 平 日ダイヤ 2026年8月24日（月）初発から

２． 対象線区

京阪線全線（京阪本線、鴨東線、中之島線、交野線、宇治線）

３．主な変更内容

（１）平日ダイヤ 4両編成列車の運転区間を、現在の主に中之島・淀屋橋―萱島間から、中之島・淀屋橋―出町柳に拡大します。また、昼間時間帯の運転パターンを変更するとともに、朝夕時間帯を中心に主に京都方面で列車を増発します。一部区間で初発時刻の繰り下げ、最終列車の繰上げを行います。 ①早朝時間帯(5～6時台） ・三条5時7分発「普通」出町柳行の発車時刻を5分繰り下げ5時12分発とします。 ・寝屋川市7時1分発「快速急行」出町柳行を淀屋橋6時43分発に運転区間を延長します。なお、淀屋橋6時44分発の「準急」出町柳行は寝屋川市7時4分発「普通」出町柳行に運転区間と種別を変更します。 ②朝ラッシュ時間帯（7～9時台）

③昼間時間帯（10～15時台） ・昼間時の運転パターンを変更します。新たに中之島－出町柳間を運転する「普通」（主に4両編成）および、淀屋橋－枚方市間の「快速急行」（8両編成）を運転します。

④夕方時間帯（16～18時台） 16時台 （上り） ・淀屋橋発「準急」樟葉行1本を増発します ・淀発「普通」三条行2本を増発します。 （下り） ・三条発「普通」樟葉行1本を増発します。 ・淀屋橋－萱島間の「区間急行」を1往復増発します。 17時台 （上り） ・淀発「急行」出町柳行1本を増発します。 （下り） ・出町柳発「急行」樟葉行を増発します。（樟葉から「準急」淀屋橋行になります） ・出町柳発「急行」枚方市行を増発します。（枚方市から「区間急行」淀屋橋行になります） ・出町柳発「快速急行」淀屋橋行を「急行」に種別変更します ・出町柳発「快速特急『洛楽』」の運転時刻を約9分繰り下げます。

⑤夜間のライナー増発 ・19時台・20時台に淀屋橋発出町柳行の全車両座席指定列車「ライナー」を各1本増発します。これにより、平日17～20時台の淀屋橋発出町柳行「ライナー」は計7本となり、着席サービスが充実するとともにご利用機会が増大します。なお「ライナー」の増発に伴い、「特急」2本を8000系特急車から通勤車8両編成に変更します。

上記のほか、七条・祇󠄀園四条にも停車いたします。 ※ 出町柳行「ライナー」について、七条－出町柳駅間ご利用の場合は乗車券のみでご利用いただけます。（プレミアムカーを除く）

⑥最終列車の繰り上げについて ・出町柳23時15分発「快速急行」淀屋橋行を23時10分発に変更します。これにより、大阪市内方面（守口市～淀屋橋駅間）への最終時刻が約5分繰り上がります。これに伴い、出町柳23時19分発「急行」寝屋川市行を新設します。これにより、出町柳～七条各駅から（枚方市乗換）交野線への最終時刻が約4～6分（清水五条からは15分）繰り下がります。 このほか、運転区間を以下のように延長または増発いたします。 ・淀屋橋23時6分発「区間急行」萱島行を枚方市行に運転区間を延長します。 ・淀屋橋23時37分発「準急」枚方市行を樟葉行に運転区間を延長します。 ・22、23時台に出町柳発「普通」淀行を各1本増発します。 （２）土休日ダイヤ ・11時～15時台については平日と同様の運転パターンとなります。また、初発列車、最終列車については平日と同様の変更を行います。朝、夕時間帯は概ね現行と同様ですが、一部列車の運転区間等を変更します。 ・9時台の淀屋橋発「準急」出町柳行1本を「急行」淀行に列車種別を変更の上、運転区間を短縮します。また、中之島発「普通」萱島行を出町柳行に運転区間を延長します。 ・17時台の出町柳発「急行」樟葉行を淀屋橋行に運転区間を延長します。 ・20時台の淀屋橋発「快速急行」樟葉行を「区間急行」萱島行に列車種別を変更の上、運転区間を短縮します。

４．その他

・上記の他、一部列車の列車種別、運転区間、運転時刻等を変更します。 ・交野線・宇治線につきましては、一部運転時刻の変更を行いますが運転本数は現行から変更はございません。 京阪電車ホームページでの時刻表掲出、ダイヤ検索については、8月上旬頃の対応を予定しています。 (URL:https://www.keihan.co.jp/traffic/) なお、大津線、鋼索線(石清水八幡宮参道ケーブル)のダイヤの変更はありません。

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