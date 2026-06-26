社会福祉法人 悠久会、島原半島で一棟貸し宿泊施設の運営を開始

社会福祉法人悠久会

社会福祉法人 悠久会（長崎県島原市、理事長：永代秀顕）は、このたび島原半島において一棟貸し宿泊施設の運営を開始いたしました。雄大な自然と静寂に包まれた環境のなか、最大6名まで滞在できる広々としたプライベート空間を提供します。

施設概要

本施設は、ユネスコ世界ジオパークに認定された島原半島の豊かな自然環境に立地しています。火山が育んだ独特の地形と清らかな湧水、海と山が隣り合う景観を間近に感じられる静かな田舎の一角に位置しており、日常の喧騒を離れた非日常をゆったり味わえる場として最適です。

3つの個室とキッチン付きリビング、清潔なユニットバスを備えており、家族・友人グループでの旅行にも対応しています。敷地内には開放的なグラウンドとロッジを設けており、子どもの遊び場や軽スポーツにも活用できます。

特徴・サービス

施設情報

法人について

- 一棟貸しのプライベート空間- - 他のゲストを気にせず、ゆったりと過ごせる完全貸切スタイル- 充実した自炊設備- - 冷蔵庫・トースター・電子レンジ・電気コンロを完備。長期滞在にも対応- 島原半島オルレの拠点に最適- - 韓国発の人気トレッキングコース「島原半島オルレ」の四季の景色を歩いて楽しむ旅の起点として便利[表: https://prtimes.jp/data/corp/132948/table/16_1_f9a59d935fd17f56e9fdfd29047d1209.jpg?v=202606261152 ]

社会福祉法人 悠久会は、島原半島を拠点に福祉サービスの提供とともに、地域の活性化・雇用支援に取り組む社会福祉法人です。このたびの宿泊事業は、地域資源を活かした新たな社会貢献の取り組みとして展開してまいります。

社会福祉法人悠久会

長崎県Shimabaraのまるまる貸切の一軒家(https://www.airbnb.jp/rooms/1615620521005534936)