「エスプレッソ・アメリカーノ」杉並公会堂店では、2026年7月1日（水）～2026年7月31日（金）の期間限定で、ウルトラマンシリーズ60周年を記念したコラボカフェを開催いたします。

ウルトラヒーローをイメージしたコラボメニュー！

https://www.espresso-americano.jp/ultraman60th_suginami

『ウルトラマンティガ パストラミビーフと紫キャベツのサンド』 \1,100（税込） パストラミビーフに粒マスタードを効かせ、野菜やチーズで「ウルトラマンティガ マルチタイプ」のイメージカラーに仕上げました。

『ウルトラマン ダブルベリークリームソーダ』 \950（税込） 「ウルトラマン」をイメージしたいちごとラズベリーの甘酸っぱいクリームソーダ。 ぷるんとしたなめらかなジュレとともに。

『ウルトラマンティガ ハーブティーレモネードクリームソーダ』 \950（税込） 「ウルトラマンティガ」をイメージした、鮮やかなハーブティーの紫色が美しいシュワッとはじけるレモンクリームソーダ。

『ウルトラマンテオ ブルーライチクリームソーダ』 \950（税込） 「ウルトラマンテオ」をイメージした、ライチ香る爽やかなブルークリームソーダ。 ぷるんとしたなめらかなジュレとともに。

コラボメニューご注文の方にはプレゼントも！

コラボメニューをご注文いただいたお客様には、対象商品につき1枚、オリジナルスステッカーをプレゼントいたします。 ※オリジナルステッカーは無くなり次第配布終了となります。 ※写真はイメージです。

【開催期間】2026年7月1日（水）～7月31日（金） 【開催店舗】エスプレッソ・アメリカーノ 杉並公会堂店