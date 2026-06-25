【FC大阪】株式会社アクティム様 トップパートナー契約締結のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では2026/27シーズン トップパートナーとして、株式会社アクティム様とのパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

つきましては、トップチームユニフォームのシャツ袖部分に株式会社アクティム様のロゴが掲載されるほか、オフィシャルウェブサイトに社名バナー、試合会場に広告バナーが掲載されます。

【会社概要】

会社名：株式会社アクティム

※2022シーズン～百年構想リーグ：プラチナムパートナー

所在地：

〒577-0818 大阪府東大阪市小若江 3-13-25

事業内容：

美容室向け商材の卸販売、美容サロンの経営支援、人材育成支援、集客支援等を展開する総合美容ディーラー

主な広告掲出媒体：

FC大阪トップチームユニフォーム（シャツ袖）、スタジアム広告など



ユニフォーム掲出デザイン：

URL：https://actim.jp/

株式会社アクティム 代表取締役会長 溝端 日出男様よりコメント：

数年前から ＦＣ大阪を応援させていただいております 東大阪が本社の株式会社アクティムです

Ｊ３からＪ２へは プレーオフで２年連続あと少しのところで悔しい思いをしてきました

特に ２０２５シーズン 極寒の鳥取でのプレーオフ最終戦の悔しさは今でも忘れられません

２０２６/２７シーズン チーム フロントはもとより パートナー サポーターの強力なパワーで 今度こそ Ｊ２昇格をつかみ取りましょう

ＦＣ大阪 Ｊ２へ アクティムも応援 ＭＡＸ！！

株式会社F.C.大阪

大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。