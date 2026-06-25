【アルルカン】メンバー全員出演「friend & fiend 2026」開催記念特番が決定！ニコニコ生放送で7月1日（水）20時から放送
【アルルカン】全員生出演「friend & fiend 2026」開催記念SP
本番組では、アルルカンメンバー全員が生出演し、生放送でお届けいたします。
「friend & fiend 2026」に出演する各アーティストを紹介しながら、イベントの見どころや開催への意気込みをたっぷりとお届け。さらに、出演アーティストから寄せられたコメント動画も公開予定です。
番組後半には、アルルカンメンバーによる企画コーナーも実施予定。ここでしか見られないトークをお楽しみください。
イベント参加前の予習にもぴったりな内容となっておりますので、ぜひお見逃しなく！
なお、番組は約90分を予定しており、MCは星野卓也が担当いたします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1346_1_ec820c81cd89fbb76b0421c713c02df6.jpg?v=202606260952 ]
【番組について】
タイムシフト視聴期間：2026年7月15日（水）23:59まで
※タイムシフト期間中であれば、生放送終了後に何度でも番組を視聴することができます。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
※番組前半は誰でも視聴可能ですが、後半はニコニコプレミアム限定でお楽しみいただけます。
全編視聴には「ニコニコプレミアム」への登録が必要です。
視聴する :
https://live.nicovideo.jp/watch/lv350814227
公演情報
アルルカン Presents「friend & fiend 2026」
アルルカン Presents「friend & fiend 2026」
■日程/会場
7月30日(木) Spotify O-EAST
■開場/開演
開場 14:45 / 開演 15:30
■出演者
アルルカン / えんそく / XANVALA / RAZOR
CODOMO DRAGON / vistlip / JILUKA
▽ 詳細はこちら
http://arlequin-web.com/news/4827.html
■アルルカン オフィシャルサイト
http://arlequin-web.com
■アルルカン official X
https://twitter.com/Arlequin_offi
視聴する :
https://live.nicovideo.jp/watch/lv350814227