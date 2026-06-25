【アルルカン】メンバー全員出演「friend & fiend 2026」開催記念特番が決定！ニコニコ生放送で7月1日（水）20時から放送

株式会社ドワンゴ【アルルカン】全員生出演「friend & fiend 2026」開催記念SP

本番組では、アルルカンメンバー全員が生出演し、生放送でお届けいたします。

「friend & fiend 2026」に出演する各アーティストを紹介しながら、イベントの見どころや開催への意気込みをたっぷりとお届け。さらに、出演アーティストから寄せられたコメント動画も公開予定です。

番組後半には、アルルカンメンバーによる企画コーナーも実施予定。ここでしか見られないトークをお楽しみください。

イベント参加前の予習にもぴったりな内容となっておりますので、ぜひお見逃しなく！

なお、番組は約90分を予定しており、MCは星野卓也が担当いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1346_1_ec820c81cd89fbb76b0421c713c02df6.jpg?v=202606260952 ]

【番組について】

タイムシフト視聴期間：2026年7月15日（水）23:59まで

※タイムシフト期間中であれば、生放送終了後に何度でも番組を視聴することができます。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

※番組前半は誰でも視聴可能ですが、後半はニコニコプレミアム限定でお楽しみいただけます。

全編視聴には「ニコニコプレミアム」への登録が必要です。

視聴する :https://live.nicovideo.jp/watch/lv350814227

公演情報

アルルカン Presents「friend & fiend 2026」

アルルカン Presents「friend & fiend 2026」

■日程/会場

7月30日(木) Spotify O-EAST



■開場/開演

開場 14:45 / 開演 15:30



■出演者

アルルカン / えんそく / XANVALA / RAZOR

CODOMO DRAGON / vistlip / JILUKA



▽ 詳細はこちら

http://arlequin-web.com/news/4827.html

■アルルカン オフィシャルサイト

http://arlequin-web.com

■アルルカン official X

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視聴する :https://live.nicovideo.jp/watch/lv350814227