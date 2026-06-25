アニメ「ご注文はうさぎですか？」とラウンドワンの初コラボが実現！『ご注文はラウンドワンですか？』を全国で開催！夏らしい華やかな姿でカラオケやボウリングを楽しむ描きおろしイラストが登場！
株式会社ハイ・シーズン（本社：東京都千代田区/代表取締役：伊藤敦司）は、2026年7月9日（木）から10月12日（月・祝）まで、アニメ「ご注文はうさぎですか？」のラウンドワン全店舗コラボキャンペーンを開催いたします。
本キャンペーンでは、キャラクターたちがカラオケやボウリングを楽しむコラボ限定描き下ろしイラストが新たに登場します。これらのイラストを使用したコラボグッズ販売・ノベルティ配布をはじめ、コラボメニューの提供、カラオケコラボルームの展開、ボウリングスコア演出映像など、多彩な企画を実施いたします。
開催情報
▼ご注文はうさぎですか？ × ROUND1『ご注文はラウンドワンですか？』特設サイト
https://www.round1.co.jp/collaboration/usagi/index.html
■開催期間：2026年7月9日（木）～10月12日（月・祝）
＜前半＞2026年7月9日（木）～2026年8月25日(火)／＜後半＞8月26日(水)～10月12日（月・祝）
※前半／後半期間でノベルティが変更となります。
■開催場所：ラウンドワン 全店舗
※コラボキャンペーン内容によって実施店舗が異なります。
※詳細はラウンドワンホームページをご確認ください。
コラボグッズ
新規描き下ろしイラストを使用したコラボグッズを販売いたします。
販売店舗：
池袋店、吉祥寺店、梅田店
■アクリルスタンド 1,650円（税込）
■トレーディングクリアファイル 550円（税込）
■B2タペストリー 3,850円（税込）
ハイ・シーズンオンラインショップにて同時販売！
ハイ・シーズンオンラインショップにてコラボグッズの注文が可能です。
注文期間：2026年7月9日（木）10:00～10月12日（月・祝）23:59まで
お届け時期：2027年1月下旬予定
ハイ・シーズンオンラインショップ
https://highseason-onlineshop.com/shops/gochiusa
コラボメニュー
ラウンドワン全店のボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツ設置店にて、各キャラクターや作品の世界観をイメージしたコラボメニューを販売いたします。
コラボメニューを1点ご注文ごとに、ノベルティをランダムで1枚プレゼントいたします。
※実施施設は店舗により異なります。ご利用店舗HPにてご確認ください。
前半期間ノベルティ：ホログラムステッカー（全5種）
後半期間ノベルティ：クリアカード（全5種）
コラボパック
ラウンドワン全店のボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツ設置店にてコラボパックを販売いたします。コラボパックで施設をご利用いただいたお客さまにはB5メタリックビジュアルシートをランダムで1枚プレゼントいたします。
※実施施設は店舗により異なります。ご利用店舗HPにてご確認ください。
カラオケコラボルーム
吉祥寺店限定でアニメ「ご注文はうさぎですか？」の装飾を施したコラボルームを展開いたします。ルーム内の装飾のほか、コラボメニューと一緒に撮影できるミニパネルの設置など、コラボを存分にお楽しみいただける空間をご用意いたします。
■作品情報
権利表記：(C) Koi・芳文社／ご注文はBLOOM製作委員会ですか？
公式X：https://x.com/usagi_anime
■株式会社ハイ・シーズン
コーポレートサイト：https://highseason.jp/
works：https://highseason.jp/works/
公式X：https://x.com/highseason2022