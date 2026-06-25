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【聖徳大学】7月25日(土)『第59回ＳＥＩＴＯＫＵ夏期保育大学』を開催 --講師 NHK Eテレの番組等で体操を指導している藤原明美さん テーマ｢心も体もにっこにこ！保育の幅を広げましょう！｣--
聖徳大学(千葉県松戸市)では､7月25日(土)に幼稚園教諭､保育士､保育･幼児教育に関心のある方を対象に｢第59回ＳＥＩＴＯＫＵ夏期保育大学｣を開催します｡総合テーマは｢保育にもっとクリエイティブを！明日の子どもが輝くために！｣。
全体会は､ＮＨＫ Ｅテレの番組『いないいないばあっ！』･『おとうさんといっしょ』に体操指導スタッフとして参加し､乳幼児の運動あそび指導や親子イベント､保育者向け講習などで全国に出向いて活動している藤原明美さんを迎え､｢心も体もにっこにこ！保育の幅を広げましょう！｣をテーマに実施します。日常保育･あらゆる行事･子育て支援活動において､低年齢児から大人まで､楽しく心と体を動かす遊びを実践的に学びます。
分科会は､身体表現や造形あそび､音響あそび､インクルーシブ保育など､教育･保育現場で役立つクリエイティブな内容の9 テーマで実施します。今年度は分科会を2 つの時間帯に分けて行い､異なる2 つの分科会に参加し､学びを深めていただける構成になっています。皆さまのお越しをお待ちしております。
■第59回ＳＥＩＴＯＫＵ夏期保育大学(概要)
日 時：令和8年7月25日(土)10：30〜16：15
場 所：聖徳大学キャンパス(松戸駅東口から徒歩5 分)
内 容：1.開講式 10：30〜10：35
2.全体会 10：35〜12：00
演題：｢心も体もにっこにこ!保育の幅を広げましょう!｣
講師：日本遊育研究所 藤原明美さん
3.分科会 1 回目13：00〜14：30､ 2 回目14：45〜16：15
教育･保育現場で役立つクリエイティブな内容の9つのテーマで実施
受講料：一般5,000 円､本学卒業生4,000 円､本学在学生500 円
U R L：https://www.seitoku.jp/soa/kakidai/index.html
後 援：千葉県教育委員会､松戸市教育委員会
＜藤原明美さんプロフィール＞
ＮＨＫ Ｅテレの番組『いないいないばあっ！』･『おとうさんといっしょ』に体操指導スタッフとして参加。乳幼児の運動あそび指導､親子イベント､保育者向け講習などで全国に出向き､カラダを動かす楽しさと笑顔をお届けしています。
【作品】著書『0･1･2 歳児のカラダあそび あそぼーあそぼっ！』(メイト)､CD『フィンガータップ』(メイト) など
◇本イベントに関する申込み・問合せ先◇
聖徳大学 生涯学習課 夏期保育大学係
〒271-0092 千葉県松戸市松戸1169 聖徳大学10 号館 TEL:047-365-3601（直通）
受付時間 平日9：00〜17：00(土曜日は15：00 まで) URL:http://www.seitoku.jp/soa/
▼本件に関する問い合わせ先
聖徳大学総務課
住所：〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地
TEL：047-365-1111（大代表）
FAX：047-363-1401
メール：kohog@wa.seitoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
全体会は､ＮＨＫ Ｅテレの番組『いないいないばあっ！』･『おとうさんといっしょ』に体操指導スタッフとして参加し､乳幼児の運動あそび指導や親子イベント､保育者向け講習などで全国に出向いて活動している藤原明美さんを迎え､｢心も体もにっこにこ！保育の幅を広げましょう！｣をテーマに実施します。日常保育･あらゆる行事･子育て支援活動において､低年齢児から大人まで､楽しく心と体を動かす遊びを実践的に学びます。
■第59回ＳＥＩＴＯＫＵ夏期保育大学(概要)
日 時：令和8年7月25日(土)10：30〜16：15
場 所：聖徳大学キャンパス(松戸駅東口から徒歩5 分)
内 容：1.開講式 10：30〜10：35
2.全体会 10：35〜12：00
演題：｢心も体もにっこにこ!保育の幅を広げましょう!｣
講師：日本遊育研究所 藤原明美さん
3.分科会 1 回目13：00〜14：30､ 2 回目14：45〜16：15
教育･保育現場で役立つクリエイティブな内容の9つのテーマで実施
受講料：一般5,000 円､本学卒業生4,000 円､本学在学生500 円
U R L：https://www.seitoku.jp/soa/kakidai/index.html
後 援：千葉県教育委員会､松戸市教育委員会
＜藤原明美さんプロフィール＞
ＮＨＫ Ｅテレの番組『いないいないばあっ！』･『おとうさんといっしょ』に体操指導スタッフとして参加。乳幼児の運動あそび指導､親子イベント､保育者向け講習などで全国に出向き､カラダを動かす楽しさと笑顔をお届けしています。
【作品】著書『0･1･2 歳児のカラダあそび あそぼーあそぼっ！』(メイト)､CD『フィンガータップ』(メイト) など
◇本イベントに関する申込み・問合せ先◇
聖徳大学 生涯学習課 夏期保育大学係
〒271-0092 千葉県松戸市松戸1169 聖徳大学10 号館 TEL:047-365-3601（直通）
受付時間 平日9：00〜17：00(土曜日は15：00 まで) URL:http://www.seitoku.jp/soa/
▼本件に関する問い合わせ先
聖徳大学総務課
住所：〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地
TEL：047-365-1111（大代表）
FAX：047-363-1401
メール：kohog@wa.seitoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/