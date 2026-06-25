AI搭載いびきケアデバイス「SnoreCircle PRO MAX」が支援総額3,700万円を突破、睡眠の質向上に新しいAIガジェットツールを。

ウェザリージャパン株式会社

ウェザリー・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、GREEN FUNDINGにて先行販売中のAI搭載いびきケアデバイス「SnoreCircle PRO MAX（スノアサークル プロマックス）」が、支援者数1,762人、支援総額37,188,711円に達したことをお知らせいたします。

プロジェクトページはこちら：https://greenfunding.jp/weatherlyjapan/projects/9186(https://greenfunding.jp/weatherlyjapan/projects/9186)

近年、健康意識の高まりとともに睡眠の質への関心が急速に拡大しています。日本人の平均睡眠時間は先進国の中でも最低水準とされる一方、睡眠改善市場は年々拡大を続けており、寝具や睡眠計測機器だけでなく、「いびき対策」や「睡眠の質向上」を目的とした製品への注目も高まっています。

そのような背景の中、睡眠中のいびきを自動で検知し、振動によって呼吸状態へアプローチするウェアラブルデバイス「SnoreCircle PRO MAX」が、多くの支援者から支持を集めています。

睡眠の質を妨げる「いびき」が社会課題に

いびきは単なる音の問題ではなく、以下のような生活の質（QOL）に深刻な影響を与える社会課題として認識され始めています。

本人の睡眠の質低下だけでなく、

- 本人の睡眠の質の低下

- 朝起きても疲れが取れない、日中の眠気や集中力低下

- パートナーや家族の睡眠妨害

- 別室での就寝の原因

など、生活の質（QOL）に影響を与える身近な睡眠課題として認識され始めています。

しかし、多くの人は医療機関を受診するほどではないと考え、十分な対策を行っていないのが現状です。

AIがいびきを検知し、睡眠をサポート

「SnoreCircle PRO MAX」は、首元に装着するウェアラブル型のいびきケアデバイスです。

睡眠中の呼吸状態をAIアルゴリズムが分析し、いびきを検知すると微弱な振動を発生。睡眠を妨げにくい形で呼吸状態へアプローチします。

睡眠への影響を最小化するために独自の技術でEMA中周波での優しい振動を実現。低周波のようなピリピリした刺激を感じず、眠りをサポートしながらいびきケアを行います。

また専用アプリでは、

「いびき回数」 「睡眠時間」 「呼吸状態」 「睡眠データの推移 」

などを確認でき、自身の睡眠状態を可視化することも可能です。

睡眠市場の拡大で高まる“睡眠アップグレード需要”

コロナ禍以降、健康維持やパフォーマンス向上への関心が高まり、「睡眠を改善するために投資する」という考え方が一般化しつつあります。

これまで睡眠改善といえば、

「高機能マットレス」 「オーダーメイド枕」 「スマートウォッチ」 「睡眠アプリ」

などが中心でした。

一方で、本人だけでなく家族やパートナーの睡眠にも影響する「いびき」は、睡眠改善市場の中でも今後さらなる成長が期待される領域です。

今回の支援実績は、睡眠時間だけでなく「睡眠の質」を改善したいというニーズの高まりを示す結果といえます。

専用アプリで睡眠データを可視化

SnoreCircle PRO MAXは専用アプリと連携することで、毎晩の睡眠状態を詳細に記録・分析します。

アプリでは睡眠スコア、いびき発生状況、睡眠時間、睡眠中の体勢変化などを確認でき、自身では気づきにくい睡眠習慣を可視化。日々のデータを蓄積することで、睡眠の質の変化やいびき対策の効果を継続的に確認できます。

「眠れているつもりだった」「思った以上にいびきが発生していた」など、自身の睡眠状態を客観的に把握できることから、睡眠改善に取り組む第一歩として活用できます。

さまざまなシーンで快適な睡眠をサポート

いびきは本人だけでなく、パートナーや家族の睡眠にも影響を与える身近な睡眠課題です。

SnoreCircle PRO MAXは、自宅での睡眠はもちろん、出張や旅行先など環境が変わる場面でも利用可能。パートナーと一緒に眠る方や、家族との睡眠環境を大切にしたい方など、幅広いライフスタイルに寄り添います。

睡眠の質を高めることは、翌日のパフォーマンス向上や生活の質（QOL）の改善にもつながります。

製品概要

ウェザリー・ジャパン コメント

「睡眠改善市場では寝具や計測機器が注目されることが多い一方で、実際には多くの方が“いびき”による悩みを抱えています。今回1,762名もの方にご支援いただけたことは、睡眠の質改善への関心の高さの表れだと感じています。SnoreCircle PRO MAXを通じて、より快適な睡眠環境づくりをサポートしてまいります。」

プロジェクト概要

商品名：SnoreCircle PRO MAX スノアサークルプロマックス

支援者数：1,762人（2026年6月22日時点）

支援総額：37,188,711円（2026年6月22日時点）

販売プラットフォーム：GREEN FUNDING

プロジェクトページ：https://greenfunding.jp/weatherlyjapan/projects/9186