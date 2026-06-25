狩野 海晟、千葉 虎士 両選手 期限付き移籍延長のお知らせ

株式会社AC福島ユナイテッド

モンテディオ山形より期限付き移籍で加入している狩野 海晟 選手、育成型期限付き移籍で加入している千葉 虎士 選手の移籍期間を2027年6月30日まで延長することが決定しましたので、お知らせいたします。なお、同チームと対戦する公式戦は出場できません。

狩野 海晟（KANO Kaisei）選手

【ポジション】MF

【生年月日】2002 年 2 月 8 日（24 歳）

【身長/体重】167cm / 63kg

【出身地】宮城県

【サッカー歴】FC セレスタ→FC みやぎバルセロナ Jr ユース→モンテディオ山形ユース→関東学院大

→モンテディオ山形→福島ユナイテッド FC

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】18試合出場1得点

【狩野 選手のコメント】

J2昇格を果たすためにすべてを懸けて戦います。

熱い声援をよろしくお願いいたします。

千葉 虎士（CHIBA Toraji）選手

【ポジション】DF

【生年月日】2005 年 12 月 27 日（20 歳）

【身長/体重】179cm / 67kg

【出身地】宮城県

【サッカー歴】エスペランサ登米 FC→モンテディオ山形ユース→モンテディオ山形

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】12試合出場0得点

【千葉 選手のコメント】

J2昇格のために覚悟と責任を持って、戦います。

新シーズンも熱い声援をよろしくお願いいたします。