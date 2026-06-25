クエスト、攻撃前のリスク可視化から復旧まで一気通貫 ASMとインシデント対応でレジリエンス強化
株式会社クエスト(本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：鎌田 智、以下「クエスト」)は、サイバー攻撃の高度化と企業IT環境の複雑化を背景に、既存のSOC(Security Operation Center)およびシステムインテグレーション(SI)サービスを拡張し、新たに「ASMレポーティングサービス」および「事前契約型インシデント対応サービス(Q-SOCサイバーレジリエンス)」の提供を2026年6月24日(水)より開始します。
これにより、攻撃前のリスク可視化から、監視・検知、インシデント発生後の対応・復旧まで、より実践的なサイバーセキュリティ支援を提供します。
リスク可視化から復旧まで一気通貫。提供サービス全体像
■ 市場背景
近年、ランサムウェアや標的型攻撃に加え、サプライチェーンを起点とした攻撃や未知のIT資産を狙う侵入が増加しており、企業活動に深刻な影響を及ぼしています。
特に、デジタル化やAI活用の進展により企業のIT環境は複雑化する一方、攻撃側も自動化・高度化しており、従来型の対策だけでは十分な対応が難しくなっています。
多くのインシデントは、企業が把握していないIT資産を起点として発生しており、「見えている範囲を守る」対策から、「リスクを先回りして特定し管理する」アプローチへの転換が求められています。
さらに、複数の弱点を連鎖的に突く“ドミノ型”の攻撃により、1つの脆弱性が全体の侵害につながる“サイバードミノ”のリスクが顕在化しています。
■ 今回の強化ポイント
従来のSOCおよびシステムインテグレーションサービスに対し、以下の機能を追加しました。
● ASM(アタックサーフェスマネジメント)の追加
外部に公開されているIT資産を網羅的に把握し、企業が把握していないリスクを可視化。
攻撃を受ける前の段階でリスクを特定し、対策につなげます。
https://www.quest.co.jp/security/asm.html
● インシデントレスポンスの強化
インシデント発生時における初動対応、原因分析、復旧支援、再発防止までを一貫して支援。
“いざ”というときに、被害の最小化と早期復旧に向けすぐ動ける体制を確保できます。
https://www.quest.co.jp/security/Q-SOC-cyber.html
■ 提供サービス全体像
今回の機能拡張により、クエストのサイバーセキュリティサービスは以下の構成となります。
企業の状況に応じて必要な領域から導入し、段階的にセキュリティ対策を強化することが可能となります。
● Q-SOC(監視・検知)
● Q-SOCサイバーレジリエンス(事前契約型インシデント対応サービス)
● ASMレポーティングサービス(リスク可視化)
● SIサービス(設計・構築)
● エンドポイントセキュリティ
● ファイル暗号化・追跡
■ クエストの特長
クエストは、半導体産業などミッションクリティカルな現場を60年以上支えてきた実績を背景に、「運用する側」の視点からセキュリティサービスを提供しています。
製品導入にとどまらず、設計・構築・運用までを見据えた支援により、実際に機能するセキュリティ体制の構築を支援します。
■ 今後の展開
クエストは今後、AI技術の活用や自動化による分析・対応の高度化を進めるとともに、企業のIT環境の変化に対応したサイバーセキュリティサービスの拡充を図ってまいります。
＜会社概要＞
商号 ： 株式会社クエスト
市場 ： 東証スタンダード(証券コード：2332)
所在地 ： 〒108-0023
東京都港区芝浦3-1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 14F
設立 ： 1965年5月
資本金 ： 491,031,000円
代表者 ： 代表取締役社長執行役員 鎌田 智
事業内容 ： 業務コンサルティング／ITコンサルティング／
ソフトウェア開発／システム運用管理／ソリューション提供
WEBサイト： https://www.quest.co.jp/