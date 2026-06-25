株式会社クエスト(本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：鎌田 智、以下「クエスト」)は、サイバー攻撃の高度化と企業IT環境の複雑化を背景に、既存のSOC(Security Operation Center)およびシステムインテグレーション(SI)サービスを拡張し、新たに「ASMレポーティングサービス」および「事前契約型インシデント対応サービス(Q-SOCサイバーレジリエンス)」の提供を2026年6月24日(水)より開始します。

これにより、攻撃前のリスク可視化から、監視・検知、インシデント発生後の対応・復旧まで、より実践的なサイバーセキュリティ支援を提供します。





リスク可視化から復旧まで一気通貫。提供サービス全体像





■ 市場背景

近年、ランサムウェアや標的型攻撃に加え、サプライチェーンを起点とした攻撃や未知のIT資産を狙う侵入が増加しており、企業活動に深刻な影響を及ぼしています。

特に、デジタル化やAI活用の進展により企業のIT環境は複雑化する一方、攻撃側も自動化・高度化しており、従来型の対策だけでは十分な対応が難しくなっています。

多くのインシデントは、企業が把握していないIT資産を起点として発生しており、「見えている範囲を守る」対策から、「リスクを先回りして特定し管理する」アプローチへの転換が求められています。

さらに、複数の弱点を連鎖的に突く“ドミノ型”の攻撃により、1つの脆弱性が全体の侵害につながる“サイバードミノ”のリスクが顕在化しています。









■ 今回の強化ポイント

従来のSOCおよびシステムインテグレーションサービスに対し、以下の機能を追加しました。





● ASM(アタックサーフェスマネジメント)の追加

外部に公開されているIT資産を網羅的に把握し、企業が把握していないリスクを可視化。

攻撃を受ける前の段階でリスクを特定し、対策につなげます。

https://www.quest.co.jp/security/asm.html





● インシデントレスポンスの強化

インシデント発生時における初動対応、原因分析、復旧支援、再発防止までを一貫して支援。

“いざ”というときに、被害の最小化と早期復旧に向けすぐ動ける体制を確保できます。

https://www.quest.co.jp/security/Q-SOC-cyber.html









■ 提供サービス全体像

今回の機能拡張により、クエストのサイバーセキュリティサービスは以下の構成となります。

企業の状況に応じて必要な領域から導入し、段階的にセキュリティ対策を強化することが可能となります。

● Q-SOC(監視・検知)

● Q-SOCサイバーレジリエンス(事前契約型インシデント対応サービス)

● ASMレポーティングサービス(リスク可視化)

● SIサービス(設計・構築)

● エンドポイントセキュリティ

● ファイル暗号化・追跡









■ クエストの特長

クエストは、半導体産業などミッションクリティカルな現場を60年以上支えてきた実績を背景に、「運用する側」の視点からセキュリティサービスを提供しています。

製品導入にとどまらず、設計・構築・運用までを見据えた支援により、実際に機能するセキュリティ体制の構築を支援します。









■ 今後の展開

クエストは今後、AI技術の活用や自動化による分析・対応の高度化を進めるとともに、企業のIT環境の変化に対応したサイバーセキュリティサービスの拡充を図ってまいります。









＜会社概要＞

商号 ： 株式会社クエスト

市場 ： 東証スタンダード(証券コード：2332)

所在地 ： 〒108-0023

東京都港区芝浦3-1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 14F

設立 ： 1965年5月

資本金 ： 491,031,000円

代表者 ： 代表取締役社長執行役員 鎌田 智

事業内容 ： 業務コンサルティング／ITコンサルティング／

ソフトウェア開発／システム運用管理／ソリューション提供

WEBサイト： https://www.quest.co.jp/