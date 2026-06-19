【CanCamナイトプールは、おかげさまで10周年】昨年よりおトクな感謝価格で、電子チケット販売中!!

10周年のテーマは「SUMMER CRUISE PARTY」

株式会社小学館東京タワーをバックに写真を撮れるのは、CanCamナイトプールだけ！（画像は2025年のものです。以下同）蒸し暑いイヤな夏の一夜を、CanCamナイトプールで最高の思い出に変えませんか？

ファッション誌『CanCam』（発行：株式会社小学館）がプロデュースするCanCamナイトプールは、おかげさまで今年10周年を迎えます。

「エレクトロ縁日」（2024）「Night Flower Garden」（2025）など、その年ごとに新しいテーマで開催してきた同プール。2026年のテーマは「SUMMER CRUISE PARTY」です。

イメージは、白とゴールドに包まれた、非日常な船上リゾートの世界。上品で洗練された空間の中で、いつもより大人エレガントな自分になれる――10周年の特別な夏にふさわしい、リッチで華やかな“記念の夜”を創り上げます。

開催期間は7月17日（金）～9月13日（日）。10周年の感謝を込めて、昨年よりもおトクな感謝価格でご案内しております。チケットの詳細は本リリースの最後または公式サイトでご確認ください。

【チケット料金】

●7月、9月：5,500円（税込）

●8月：6,400円（税込）

※7月は金土日祝のみ開催

チケット購入 :https://sutto.jp/nightpool2026

公式サイト :https://cancam.jp/nightpool2026

駅チカ＆当日チケット購入OK！ タオルも無料でレンタルできます

CanCamナイトプールが開催される東京プリンスホテル GARDEN POOLは、都営三田線「御成門駅」A1出口より徒歩1分、JR「浜松町駅」北口からも徒歩10分と好立地。

チケットは当日の20:00まで購入可能で、バスタオルも無料で借りられます。さらに、水着やサンダル、防水スマホカバーの販売もございますので、お仕事終わりや学校の帰りなど、思い立ったらそのまま手ぶらでご来場いただけます。

今年ももちろん無料(ハート) 映えるフロート&LEDボール

CanCamナイトプールを象徴する、ユニーク&フォトジェニックなフロートやLEDボールを今年もご用意します。人魚気分を味わえるシェル（貝殻）やフラミンゴ、ハートなど、お好きなフロートをすべて無料でお楽しみください。

コラボフード・ドリンク＆コラボルームも大人リッチ！

友達と一緒に乗れるシェル（貝殻）フロート。今年は、例年にはない新たなフロートが登場するかも!?

芝生エリアのキッチンカーでは、東京プリンスホテルの一流シェフが手がけるコラボフードやドリンクをご用意。星型の金箔がきらめくファルファーレ（ショートパスタ）や、うきわをモチーフにしたドーナツなど、今年のテーマにふさわしい新メニューが盛りだくさんです。

また、例年リクエストが多かった温かいスープやホットドリンクも提供予定ですので、お楽しみに。

（奥から時計回りに）きらめくトリュフファルファーレ、ナイトクルーズのあったかスープ、エメラルドうきわドーナツ、クルーズパーティーBOX。（左から）ノンアルコールカクテルのサンセットサングリア、サンライズサングリア、アルコールカクテルのエメラルドウェーブ、オーシャンクルーズ。

さらに、毎年大人気のCanCamコラボルームが今年も登場。「SUMMER CLUISE PARTY」をイメージした、この期間しか宿泊できない特別な一室に。ナイトプール入場券付きのスペシャルプランで、非日常のご褒美ステイを満喫してください。

◆『CanCam × Tokyo Prince Hotel Night Pool 2026』開催概要

昨年は「Night Flower Garden」のテーマに合わせて、花が咲き誇る癒やしの空間を演出。

【会場】東京プリンスホテル GARDEN POOL

（東京都港区芝公園3-3-1 東京プリンスホテル 前庭）

【開催期間】2026年7月17日(金)～ 9月13日(日) 17:30～21:00（最終入場20:30）

※7月21日（火）、22日（水）、23日（木）、27日（月）、28日（火）、29日（水）、30日（木）は営業いたしません。

※チケット販売は当日20:00までとなります。

※18歳未満は入場不可です。

※お客様都合（体調不良含む）によるチケットご購入後の返金対応や他日振替は一切行いませんので、あらかじめご了承ください。

公式サイト :https://cancam.jp/nightpool2026

【ナイトプールの運営に関するお問い合わせ】

お問い合わせメール：cancam-nightpool@borp.jp

※東京プリンスホテルへの、ナイトプールの運営に関するお問い合わせはご遠慮ください。

■ナイトプール単体のチケット購入について

チケット購入 :https://sutto.jp/nightpool2026

プール単体のチケットは、小学館のチケットサービス「SUTTO」にて販売いたします。電子チケットのみ。紙チケットの発行はございません。

【チケット料金】

●7月、9月：5,500円（税込）

●8月：6,400円（税込）

■宿泊とチケットのセットプラン購入について

【宿泊+チケット購入】

※チケット単体販売以外に、東京プリンスホテルへの宿泊とセットでお得になる「１.ナイトプールチケット付きプラン」や「２.コラボルーム（1日１部屋限定）付きプラン」もご用意しています。

１.CanCam Night Pool & Stay ：（1室2名さまご利用時）1名さま 15,300円（税込）より

宿泊とチケットセットを購入する :https://www.princehotels.co.jp/tokyo/plan/cancam_nightpoolstay_2026

２.【1日1室限定】CanCam Collaboration Room：（1室2名さまご利用時）1名さま 16,000円（税込）より

宿泊とチケットセットを購入する :https://www.princehotels.co.jp/tokyo/plan/collaborationroom_cancam2026

※セットチケットは、東京プリンスホテルにて販売いたします。

【会場・コラボレーション宿泊プランに関するお問い合わせ】

東京プリンスホテル：03-3432-1111（代表）