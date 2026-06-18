猛暑対策関連ビジネスの活性化を目的とした”体感型”の専門展示会「第12回 猛暑対策展」を開催

一般社団法人日本能率協会

一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）は、2026年7月15日（水）～17日（金）の3日間、東京ビッグサイト東7・8ホールで、猛暑対策関連ビジネスの活性化を目的とした“体感型”専門展示会「第12回 猛暑対策展」を開催します。

出展者数は191社・378ブースと過去最大規模となり、昨年の東7ホールに加え東8ホールまで会場を拡大。来場者数は16,000名（東7・8ホール同時開催展を含む）を見込んでいます。

近年は40℃を超える危険な暑さが各地で発生し、熱中症対策の重要性が高まっています。また、労働安全衛生規則の改正により、職場における熱中症対策の強化も求められています。本展では、企業・自治体・学校などの暑さ対策に役立つ最新製品やサービスを一堂に集め、課題解決に向けた情報発信を行います。

会場では、「冷感ウェア」「ネッククーラー」「アイススラリー」など日常で活用できる暑さ対策製品から、「空調機能付衣類」「ペルチェ式冷却ウェア」「熱中症リスクを可視化するウェアラブルデバイス」などの最新技術、さらに製造・建設・物流現場向けの大型冷房設備まで幅広く紹介します。

また、今回の注目企画として、真夏の暑熱環境を再現した「暑い中で体感するエリア」を初めて設置します。屋外および空調を停止した屋内エリアで、21社（予定）の猛暑対策製品・サービスを日替わりで体験でき、来場者は実際の暑さの中でその効果や使用感を確認することができます。

※天候その他の事情により、企画内容を変更または中止する場合があります。

現在、公式サイト（https://www.jma-exhibition.com/joint/jp_stt/registration.php）で来場事前登録を受付中です（同時開催展共通）。

目玉企画／特別講演会

■目玉企画 ： 真夏の環境を体感できる「暑い中で体感するエリア」

今回初の試みとして、真夏の暑熱環境を再現した「暑い中で体感するエリア」を会場内外に設置します。

同エリアでは、ダイキン工業、空調服、東レなど21社（予定）の猛暑対策製品・サービスを日替わりで体験できます。来場者は、実際の暑さの中で製品を試用しながら、その効果や使用感を体感することが可能です。

＜設置場所＞

【会場内】東7ホール商談室、東8ホール商談室

空調を停止した室内空間で、暑さ対策製品・サービスを体験できます。

【会場外】東3ホール～東8ホール連絡通路

当日の外気温を感じながら、各社の猛暑対策製品・サービスの効果を体感できます。

※天候その他の事情により、企画内容を変更または中止する場合があります。

■特別講演会

7月15日～17日の3日間、厚生労働省や国土交通省、環境省など関係省庁の担当者、日本労働安全衛生コンサルタント会の担当者を講師に迎え、猛暑対策や職場の労働安全に関する特別講演会を1日5回、日替わりで実施します。

各日の講演内容については、下記URLをご参照ください。

特別講演会スケジュール https://hs-osh.jma.or.jp/tokyo/visit/#seminar

開催概要

・名称：第12回 猛暑対策展

・会期：2026年7月15日（水）～17日（金） 10:00～17:00

・会場：東京ビッグサイト 東7・8ホール（江東区有明3-11-1）

・主催：一般社団法人日本能率協会

・展示規模：191社／378ブース（6月14日時点、猛暑対策展のみ）

・来場予定者数：16,000名（東7・8ホール同時開催展を含む）

・同時開催展：第13回 労働安全衛生展／第5回 騒音・振動対策展／第1回 におい対策展／

TECHNO-FRONTIER 2026／メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2026／

プラントショー2026

・入場方法：事前登録制（※登録無料、来場登録後来場者バッジの発券と持参が必要です）

・来場事前登録：https://www.jma-exhibition.com/joint/jp_stt/registration.php

・公式サイト：https://hs-osh.jma.or.jp/tokyo/visit/

日本能率協会の展示会

日本能率協会は、産業界の活性化に貢献することを目的に1960年に「第1回メンテナンスショー」を開催して以来、製造・インフラ産業から食・サービス産業まで、幅広い分野で展示会を開催しています。

現在は、東京・大阪・福岡・北海道の各エリアとオンラインで、年間約30 本の専門展示会を実施しています。

国内外から参加し、人・モノ・情報が行き交う専門展示会は、多様な企業・産業・業界・国の垣根を超えた新たな出会い、つながりをつくる機会を創出しています。

年間スケジュ-ル：https://www.jma.or.jp/img/pdf/pdf-exhibition.pdf

【 本件に関するお問い合わせ先 】

猛暑対策展事務局

一般社団法人日本能率協会 産業振興センター内 担当：谷澤、日下、西村

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22／TEL:03-3434-1988（平日9:00～17:00）

E-mail：hs-osh@jma.or.jp