法定雇用率2.7%時代、「障害者雇用の常識」を打ち破る！「ゲーム好き」を武器にして「働く力」に変える挑戦

株式会社講談社

2026年7月、民間企業による障害者の法定雇用率は2.7%に引き上げられます。現在も、法定雇用率未達成の企業は6万社以上。さらに数値だけを満たすグレーな「障害者雇用代行ビジネス」が国会でも問題視されています。今こそ強く求められているのは、「障害者“で”稼ぐ」のではなく、「障害者“と“稼ぐ」障害者雇用の新しいビジネスモデル。2026年６月25日発売の新刊『超福祉 障害者と稼ぐ』（講談社）で、著者・加藤大貴氏が描くのは、「障害者雇用のあたりまえ」を打ち破ってきたその挑戦の数々です。

■AI時代、「ゲーム好き」を突破口に、「働く力」に変える!

日本には、1062万人の障害者がいますが、そのなかで就職しているのは、わずか64万人。「働きたい」障害者たちの可能性を活かしながら、ともに働くためには何ができるのか。著者が突破口を見出したのは、eスポーツでした。

「ゲーム好き」で「eスポーツができる」ということは、「デジタルデバイスの操作能力」「戦略的思考」「ネット環境への適応」「他者とのコミュケーション能力」といった、仕事をするうえで欠かせないスキルを持っていることを意味します。

そこに着目した著者は「ePARA」を立ち上げ、「ゲーム好き」=「ITスキルが高い」障害者が活躍できる環境を拡大してきました。AIを活用することで、障害者が健常者と変わらず能力を発揮できるフィールドも開拓しています。

■全盲の視覚障害者が、声優やエンジニア、映像クリエイターに

ePARAには、進行性難病と闘いながらイベントプロデューサーとして活躍している車いすの社員や、全盲の視覚障害者でありながら声優やエンジニア、映像クリエイター、ピアサポーター（障害者の支援者）として仕事をしている社員も。

「ePARA」の年商は今期2.5億円、障害者スタッフの平均賃金は12万円に。この本は、障害者がいきいきと働くことで会社が成長する実践事例を、具体的ノウハウを交えて紹介するビジネスドキュメントです。

■書籍情報

タイトル：『超福祉 障害者と稼ぐ eスポーツ×福祉で未来を変える』

発売日：2026年6月25日

出版社：講談社

定価：1,760円（税込）

判型・ページ数：四六判 176ページ

ISBN：978-4-06-544082-7

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■著者プロフィール

加藤大貴（かとう・だいき）

株式会社ePARA代表。ロースクール卒業後、東京地裁で事務官・書記官として8年間働く。その後、福祉法人職員として障害者や高齢者を支援することで就労課題の大きさを痛感し、2019年、 eスポーツを活用した障害者就労支援イベント「ePARA」を開催。翌年に法人化し、現在は20名の障害者を雇用。これまでにのべ1000人以上の障害者に対して就労支援を行う。「超越ハピネス」「NHKスペシャル」「バリバラ」「ハートネットTV」(NHK)、「Seeder～笑顔のタネをまく人～」(TBS)などメディア出演多数。各地で講演も行う。経済産業省資源エネルギー庁の補助金事業として採択され、日本とサウジアラビア間で障害者活躍支援を実施中。