【CIBONE】Holiday Gift wrapping Art Contest 2026を開催 アマプロ問わず全国から作品を募集

株式会社ウェルカム

ライフエディトリアルストアCIBONEにて、2026年のホリデーシーズンに使用するギフトラッピングデザインを募集する「CIBONE Holiday Gift Wrapping Art Contest 2026」を開催いたします。

本コンテストは、CIBONEが毎年開催しているホリデーギフトラッピングデザインの公募企画です。今年で4回目の開催となり、年々応募者数も増加。昨年は過去最多となる361件の応募が集まりました。

2026年のテーマは「想いを伝える。」。選出された作品は、CIBONEのデザインチームによるアートディレクションのもとギフトラッピングとして展開され、2026年11月下旬から12月25日までのホリデーシーズンに、CIBONE（表参道）、CIBONE CASE（銀座）、Online Storeにて使用されます。

ひとつの作品が、誰かを想う気持ちのこもった数多くの贈り物を包む存在になること。本企画ならではのスケールで作品が社会と接点を持つ機会として、今年もプロ・アマチュアを問わず広く作品を募集いたします。

テーマ「想いを伝える。」

大切な人を思いながら、本当に贈りたいものを想像する。

モノだけでなく、作り手の想い。

プレゼントを渡す前の食事、部屋に飾るツリー、ギフトボックス、気持ちの詰まった手紙、プレゼントとともに添える花。

人はときに、言葉にしきれない想いをかたちに託します。

何を選び、どのように贈るのか。その一つひとつに、その人へ伝えたい気持ちが宿ります。

特別な日を迎えるために。

そして、その大切な瞬間までの胸の高まりこそ大切に。

そんな「想いを伝える」というテーマを、それぞれの視点や表現で自由に作品としてご応募ください。

2025年の受賞作品

2025年は361件の応募の中から、刺繍作家・Ⓛ（エル）氏による作品「自然」が受賞作品として選出されました。

本作は、冬の街のなかでふと目にした誰かの日常の一瞬をモチーフに、糸による繊細な表現で描かれた刺繍作品です。あたたかな色彩や柔らかな質感が、ホリデーシーズン特有のぬくもりや、人と人とのつながりを感じさせ、多くのお客様のギフトを包むラッピングとして展開されました。

受賞作品「自然」展開されたラッピングデザイン

＜作者コメント＞

冬のひとときを縫いました。

いつかどこかで見かけたふたり。日常の瞬間を分かちあう彼らの、美しい小さな一瞬。彼らの年齢も国籍も性別も、私はしらない。ただ、あたたかいものだけを感じる。

ひとりで歩く私にも、冬の街は愛の心地を見せてくれる。末長い幸せを願いたくなる、こんな心が世界中にあったらいい。

応募方法・詳細はこちら

応募期間は2026年6月19日(金)～8月16日(日)23:59まで。

その他応募資格や、データ形式、応募方法などの詳細は下記ページよりご確認ください。

【CIBONE Holiday Gift Wrapping Art Contest 2026】

(https://www.cibone.com/topics_detail.html?info_id=2907)

CIBONE Holiday Gift Wrapping Art Contest 2026

応募期間：2026年5月30日（土）～6月14日（日）

結果発表：受賞者の方には2026年8月31日(月)の週に受賞者へご連絡をさせていただきます。

受賞作品発表：CIBONE公式HPにて、2026年11月上旬予定。

本企画特設ページ：https://www.cibone.com/topics_detail.html?info_id=2907

About CIBONE

New Antiques, New Classics をコンセプトに長い時間軸に寄り添って「モノとつきあう」こと、そして自由な切り口で選んだ独自の魅力を放つモノたちを提案する、ライフエディトリアルストア。東京とBrooklynを拠点に、人がものをつくる熱を、人と人の繋がりを、自分たちの手でコラージュしていきます。 CIBONEは、モノを“選ぶ”だけでなく、自ら“つくりだす”意識を持ち、変容する世界に対して常に「新しさ」と「ユニークさ」を問い続けます。

CIBONE(表参道)

住所：150-0001 東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1F

営業時間：11:00 - 20:00

お問い合わせ先：03-6712-5301（CIBONE）



CIBONE CASE(銀座)

住所：104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F CIBONE CASE

営業時間：10:30 - 20:30

お問い合わせ先：03-5537-3101（CIBONE CASE）



CIBONE Brooklyn (NY)

ADDRESS 50 Norman Ave,Brooklyn, NY 11222

OPEN 11am - 8pm

WEB SITE

http://www.cibone-us.com/



CIBONE ONLINE STORE

https://www.cibone.com/new.html