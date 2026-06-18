超特急、M!LKら9グループが集結！「EBiDAN THE LIVE 2026」全公演を今年もU-NEXTにて独占生配信！15周年を祝う特別企画も続々展開決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、8月13日（木）から4日間に渡り開催される「EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary」の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

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EBiDAN全グループが集結する年に一度の祭典「EBiDAN THE LIVE」（通称：エビライ）。今年2026年は、EBiDAN結成15周年という記念すべきアニバーサリーイヤー。U-NEXTでは、4年連続となる今年も、本イベントの全4公演の模様を独占ライブ配信することが決定しました。

今年のエビライは、EBiDANの“原点”に立ち返る「学園」をコンセプトに全4公演を開催。15周年ならではの演出として、これまで歩んできた軌跡を振り返るとともに、新たなグループのお披露目も予定されているほか、恒例のシャッフルユニットをはじめ例年以上に見どころ満載のステージが期待されます。節目の年を飾る特別なライブの模様を、U-NEXTならではの高音質・高画質な映像でリアルタイムにお楽しみください。

また、15周年という特別なイヤーを盛り上げるべく、EBiDAN×U-NEXTによる特別企画を多数ご用意しています。第1弾として、20組40名様をライブ会場にご招待するチケットプレゼントキャンペーンを開催。キャンペーン特設サイトをご確認の上、ぜひ奮ってご応募ください。

U-NEXTでは、EBiDAN15周年を彩る特別企画は今後も続々展開予定です。今後の情報はU-NEXT公式Xなどを通じて随時発信してまいりますので、どうぞご期待ください。

EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZQio2EwPH4s ]

【Day1】～1学期～

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014836

ライブ配信：8月13日（木）18:00～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～8月30日（日）23:59まで

【Day2】～2学期～

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014837

ライブ配信：8月14日（金）18:00～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～8月30日（日）23:59まで

【Day3】～3学期～

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014838

ライブ配信：8月15日（土）18:00～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～8月30日（日）23:59まで

【Day4】～4学期～

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014839

ライブ配信：8月16日（日）14:00～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～8月30日（日）23:59まで

出演グループ：

超特急

M!LK

SUPER★DRAGON

Sakurashimeji

ONE N' ONLY

原因は自分にある。

BUDDiiS

ICEx

Lienel

他

会場：東京・国立代々木競技場第一体育館

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【EBiDAN特集はこちら】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010881

チケットプレゼントキャンペーン

『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』の会場チケットを抽選で合計20組40名様にプレゼント。詳細はキャンペーン特設サイトでご確認のうえご応募ください。

【対象公演】

国立代々木競技場 第一体育館公演

2026年8月13日（木）：5組10名様

2026年8月14日（金）：5組10名様

2026年8月15日（土）：5組10名様

2026年8月16日（日）：5組10名様

【キャンペーン期間】

2026年7月15日（水）23:59まで

【キャンペーン特設サイト】

https://www.video.unext.jp/po2/ebidan

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。