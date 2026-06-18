キングスU12 2026年度練習会に向けたトライアウト開催のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

日頃より、琉球ゴールデンキングスを応援いただき誠にありがとうございます。

この度、キングスU15は小学6年生男子を対象としたキングスU12「2026年度練習会に向けたトライアウト」を開催します。

本練習会は、オールラウンドな選手の育成に重点を置き、将来のキングストップチームで活躍できる選手の輩出を目指し、参加希望者の皆さまにはトライアウトを実施いたします。

練習会で得た学びを所属チームに持ち帰り、チーム全体のレベルアップに貢献すること、そして学校生活でもリーダーシップを発揮できる存在となることを期待しています。

実施概要やお申し込みについては下記をご覧ください。

■注意事項

・練習会並びにトライアウトへは「クリニック生」として参加するため、キングスU12としてチーム登録は行いません

・大会への出場はありません

・ご参加には所属しているミニバスチームの参加承認が必要です

・キングスU12に合格した選手は、必ずキングスU15への所属を保証するものではありません

■トライアウト2026 実施概要

日 程：2026年8月6(木),7(金),8(土),9(日)18時～20時 開催予定

※都合により変更があります

※お申し込みいただいた方へ、トライアウト開催日程を順次ご連絡いたします。

※練習会日程：2ヶ月に1回（10月、12月、2月を予定）

※所属ミニバスチームの練習や試合を優先し、不参加も可能です

場 所：沖縄サントリーアリーナ サブアリーナ

対 象：2026年度 小学6年生(男子選手）

※キングススクールからの推薦で、5年生以下の受け入れの可能性もあります。

費 用：トライアウト への参加(1回）/ \3,000(税込)

練習会への参加(1回）/ \3,000(税込）※練習会は計3回実施予定

定 員：合格者20名程度

コーチ：末広朋也U15ヘッドコーチ、他U15コーチングスタッフ

●応募方法・期間

お申し込みは2026年7月31日(金)18:00までに、以下のフォームよりお願いいたします

▽お申し込みフォーム

https://forms.gle/3bkGxCykKo28Gr2UA

●備考

・トライアウト詳細につきましてはメールにてご連絡いたします。

・お申し込みフォーム送信後、入力して頂いたメールアドレスに自動返信が届きます。万が一、届いていない場合はメールアドレスを間違えている可能性がございますので改めてご入力をお願いいたします。

・トライアウト参加後、合否の結果はメールにてお送りいたします。