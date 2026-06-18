神奈川県内のノジマでおトク！かながわトクトクキャンペーン！『かなトク』で最大10％還元！

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（代表執行役社長・野島廣司、以下「ノジマ」）では、長引く物価高騰による家計の負担軽減と県内事業者の支援を目的として、神奈川県が実施する「かながわトクトクキャンペーン！『かなトク！』」に参加いたします。

【キャンペーン名称】かながわトクトクキャンペーン！『かなトク！』

【期間】2026年6月19日（金）～予算上限に達するまで

【店舗】神奈川県内のノジマ全店

https://www.nojima.co.jp/shop/store_prefecture/kanagawa/

【キャンペーン内容】

対象のキャッシュレス決済のご利用で最大10％還元

付与上限：対象のキャッシュレス決済サービスあたり 2,500円 相当

※1回のお支払いにおける付与上限 1,500円相当

【対象となるキャッシュレス決済】

キャンペーンサイト：https://www.nojima.co.jp/campaign/kanagawa-cashless/

※一部対象外商品がございます。店舗により対応する決済手段が異なる場合があります。