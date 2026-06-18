最新のmacOS 27 Beta対応｜Mac用Launchpad代替アプリ「BuhoLaunchpad」v1.8.4をリリース
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352880/images/bodyimage1】
Dr.Buho Inc.は、Mac用Launchpad代替アプリ「BuhoLaunchpad」の最新バージョン1.8.4を、2026年6月17日にリリースしました。
今回のアップデートでは、最新のmacOS 27 Betaとの互換性を向上させるとともに、BuhoLaunchpadのLogoデザインを微調整しました。また、アプリ表示ロジックの最適化により、同じパスにアプリ本体とエイリアスが存在する場合でも、アプリ本体を優先して表示できるようになりました。これにより、アプリ一覧をより正確に表示し、Mac上のアプリをさらに快適に管理できるようになります。
BuhoLaunchpadの公式ページ：https://www.drbuho.com/jp/buholaunchpad
■ 主なアップデート内容
macOS 27 Betaとの互換性を向上
BuhoLaunchpad v1.8.4では、最新のmacOS 27 Betaへの対応を強化しました。
新しいmacOSをいち早く試したいユーザーや開発者にとって、日常的に使うアプリランチャーの安定性は重要です。今回のアップデートにより、macOS 27 Beta環境でもBuhoLaunchpadをより安心して利用できるようになりました。
Logoデザインの微調整
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352880/images/bodyimage2】
本バージョンでは、BuhoLaunchpadのLogoデザインも細かく調整しました。
アプリ全体の印象をより自然で洗練されたものにするため、視覚面での細かな改善を行っています。日常的に使うツールだからこそ、機能性だけでなく、見た目の使いやすさにも配慮しました。
アプリ表示ロジックの最適化
BuhoLaunchpad v1.8.4では、アプリ一覧の表示ロジックを改善しました。
従来、同じパスにアプリ本体とエイリアスが存在する場合、表示内容が分かりにくくなることがありました。今回の改善により、アプリ本体を優先して表示するようになり、アプリ一覧をより正確に整理できるようになりました。
これにより、不要な重複表示や分かりにくい表示を減らし、目的のアプリをよりスムーズに見つけられます。
■ BuhoLaunchpadとは
BuhoLaunchpadは、macOSのLaunchpadをより高速・自由に使えるアプリランチャーツールです。アプリ整理、フォルダ管理、検索操作などをより効率的に行えるよう設計されており、Mac操作の生産性向上につながります。
公式サイトより、最新版のダウンロードが可能です。
https://www.drbuho.com/jp
■ Dr.Buhoについて
株式会社Dr.Buhoは、MacアプリとiOSアプリを構築することに特化したソフトウェア開発会社です。主な製品として、Macをクリーンアップ・最適化する「BuhoCleaner」、NTFS読み書きツール「BuhoNTFS」、macOS 26 Tahoe対応のLaunchpad代替アプリ「BuhoLaunchpad」、Macのメニューバーをスッキリ整理するツール「BuhoBarX」、iPhoneやiPadのロックを解除する「BuhoUnlocker」、iOSのシステム修復ツール「BuhoRepair」などのアプリ開発と販売を行っています。世界中のユーザーに使いやすいソフトウェアを提供し、Appleデバイスでの体験をさらに向上させることを目的としています。
公式サイトホームページ：https://www.drbuho.com/ip
ベクターショップ：https://s.shop.vector.co.jp/service/list/maker/SA144840/
Amazon.co.jp：https://amzn.to/4tdCscY
X(旧Twitter) : https://twitter.com/Drbuho_jp
YouTube : https://www.youtube.com/@DrBuhoJapan
公式NOTE：https://note.com/drbuho
配信元企業：Dr.Buho
Dr.Buho Inc.は、Mac用Launchpad代替アプリ「BuhoLaunchpad」の最新バージョン1.8.4を、2026年6月17日にリリースしました。
今回のアップデートでは、最新のmacOS 27 Betaとの互換性を向上させるとともに、BuhoLaunchpadのLogoデザインを微調整しました。また、アプリ表示ロジックの最適化により、同じパスにアプリ本体とエイリアスが存在する場合でも、アプリ本体を優先して表示できるようになりました。これにより、アプリ一覧をより正確に表示し、Mac上のアプリをさらに快適に管理できるようになります。
BuhoLaunchpadの公式ページ：https://www.drbuho.com/jp/buholaunchpad
■ 主なアップデート内容
macOS 27 Betaとの互換性を向上
BuhoLaunchpad v1.8.4では、最新のmacOS 27 Betaへの対応を強化しました。
新しいmacOSをいち早く試したいユーザーや開発者にとって、日常的に使うアプリランチャーの安定性は重要です。今回のアップデートにより、macOS 27 Beta環境でもBuhoLaunchpadをより安心して利用できるようになりました。
Logoデザインの微調整
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本バージョンでは、BuhoLaunchpadのLogoデザインも細かく調整しました。
アプリ全体の印象をより自然で洗練されたものにするため、視覚面での細かな改善を行っています。日常的に使うツールだからこそ、機能性だけでなく、見た目の使いやすさにも配慮しました。
アプリ表示ロジックの最適化
BuhoLaunchpad v1.8.4では、アプリ一覧の表示ロジックを改善しました。
従来、同じパスにアプリ本体とエイリアスが存在する場合、表示内容が分かりにくくなることがありました。今回の改善により、アプリ本体を優先して表示するようになり、アプリ一覧をより正確に整理できるようになりました。
これにより、不要な重複表示や分かりにくい表示を減らし、目的のアプリをよりスムーズに見つけられます。
■ BuhoLaunchpadとは
BuhoLaunchpadは、macOSのLaunchpadをより高速・自由に使えるアプリランチャーツールです。アプリ整理、フォルダ管理、検索操作などをより効率的に行えるよう設計されており、Mac操作の生産性向上につながります。
公式サイトより、最新版のダウンロードが可能です。
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株式会社Dr.Buhoは、MacアプリとiOSアプリを構築することに特化したソフトウェア開発会社です。主な製品として、Macをクリーンアップ・最適化する「BuhoCleaner」、NTFS読み書きツール「BuhoNTFS」、macOS 26 Tahoe対応のLaunchpad代替アプリ「BuhoLaunchpad」、Macのメニューバーをスッキリ整理するツール「BuhoBarX」、iPhoneやiPadのロックを解除する「BuhoUnlocker」、iOSのシステム修復ツール「BuhoRepair」などのアプリ開発と販売を行っています。世界中のユーザーに使いやすいソフトウェアを提供し、Appleデバイスでの体験をさらに向上させることを目的としています。
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ベクターショップ：https://s.shop.vector.co.jp/service/list/maker/SA144840/
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