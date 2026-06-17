創業111年の老舗納豆メーカー発。熊本地震の経験から生まれた“常温で楽しむ新スタイル納豆”をMakuakeで先行販売開始

株式会社 B-GENKI創業111年の熊本の老舗納豆メーカー・マルキン食品から生まれたB-GENKIが提案する、常温で楽しむ新しい納豆習慣

株式会社B-GENKI（本社：熊本県）は、応援購入サービス「Makuake」にて、常温で楽しめる新しい納豆商品

「CRISPY NATTO（クリスピーナットウ）」

「NATTO SEASONING（ナットウシーズニング）」

のプロジェクトを公開しました。

本プロジェクトは、創業111年の熊本の老舗メーカー・マルキン食品から生まれたブランド「B-GENKI」による挑戦です。

“納豆は体にいいけれど、毎日は続けにくい”という生活者の悩みに対し、納豆の価値を活かしながら、もっと自由に、もっと続けやすく楽しめる二つの新しい形を提案します。

プロジェクトページはこちら↓詳細を見る :https://www.makuake.com/project/bgenki-crispy-seasoning/

納豆は好き。でも、毎日は続けにくい

「納豆は好き。でも続けにくい…」

納豆は健康のために取り入れたい食品として広く知られている一方で、

・冷蔵品だから、家でしか食べにくい

・出先や職場では匂いが強くて食べづらい

・忙しい日はネバネバが少し面倒

・ヘルシーなおつまみや間食が少ない

・日頃の料理にアクセントや栄養を足したい

といった声もあります。

B-GENKIは、こうした“納豆の続けにくさ”に着目。

納豆の価値を損なうのではなく、“続けやすい形へ変える”ことに挑戦しました。

きっかけは、2016年の熊本地震でした

熊本地震の経験が、B-GENKIの商品づくりの原点に。老舗の技術を“今の暮らしに合う形”へ再編集

B-GENKIは、創業100余年の熊本の老舗メーカー・マルキン食品から生まれたブランドです。

その商品づくりの原点には、2016年の熊本地震があります。

被災時、自社倉庫からも被災者へ納豆の無償配布を行った

当時、私たちは、

冷蔵が必要な食品は、必要な時に届けにくい

調理が必要な食品は、すぐには食べてもらいにくい

という現実に直面しました。

その経験から生まれたのが、

「冷蔵庫がなくてもいい。調理器具がなくてもいい。誰でも、いつでも、すぐに食べられる健康的な食品を。」

という想いです。

今回のプロジェクトは、その原体験を背景に、納豆という日本の伝統食を、今の暮らしに合う形へ進化させた提案です。

商品概要

1. CRISPY NATTO（クリスピーナットウ）

納豆をそのままフリーズドライ加工し、サクサクとした軽やかな食感に仕上げた新しい納豆スナックです。ネバつきが気になりにくく、仕事の合間の間食や夜のおつまみ、携帯食としても楽しめます。

チャック付き袋で持ち運びや保存にも便利です。

サクサク、止まらない。納豆がおやつになる。間食やおつまみ、携帯食にも使いやすい新しい納豆スナック

フレーバー

Sea salt（シーソルト）／Truffle（トリュフ）

商品規格

1袋40g／常温品

賞味期限

製造から6カ月（未開封時）

2. NATTO SEASONING（ナットウシーズニング）

フリーズドライ納豆をパウダー状に加工して味を付けた、旨みと栄養を凝縮した粉末調味料です。

サラダ、ポテト、ステーキ、焼きおにぎり、豆腐など、いつもの料理にひとふりするだけで、納豆の新しい楽しみ方を広げます。

植物性原料のプラントベース仕様で、瓶タイプのため食卓にも自然になじみます。

ひとふりで、いつもの料理が納豆のおいしさをまとう。サラダ、ポテト、焼きおにぎりなど幅広い料理に使える粉末調味料

フレーバー

Black pepper（ブラックペッパー）／Wasabi（わさび）

商品規格

1本45g／常温品

賞味期限

製造から1年（未開封時）

フリーズドライ製法で、納豆の価値を活かしやすく

両商品にはフリーズドライ製法を採用しています。

フリーズドライは、高温乾燥とは異なり、熱による変化を受けにくい製法で、味や香りだけでなく、ナットウキナーゼやビタミン類などの栄養価の損失も抑えやすいとされています。

B-GENKIが目指したのは、

手軽になった代わりに妥協するのではなく、”納豆の価値を活かしたまま続けやすくすること”です。

“もったいない”を価値に変えたNATTO SEASONING

NATTO SEASONINGはアップサイクル発想から誕生

NATTO SEASONINGは、フリーズドライ納豆の製造過程で生じる粉末を活用できないか、という発想から生まれました。

旨みも栄養もある素材を無駄にせず、新しいおいしさに変える。

この商品には、老舗メーカーの技術だけでなく、素材を活かし切る姿勢も込められています。

老舗の技術を、次の時代の納豆習慣へ

使用しているのは、全国納豆鑑評会で数多の受賞回数を誇る、マルキン食品の納豆です。

本社ラボでは開発担当者自らが製造に関わり、包装・梱包は地域の方々がサポートされています。

本商品の商品設計から製造まで携わっている本社開発メンバー包装・梱包には地域の方々も関わる

B-GENKIは、納豆を守りたいだけではありません。

納豆の価値を、もっと多くの人へ、もっと自然な形で届けることを目指しています。

この商品を通して、「納豆って、こんなふうにも楽しめるんだ」という新しい発見を届けたいと考えています。

Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名

創業から111年続く老舗納豆メーカーが挑む。つまむ・ふりかける新発想NATTO

https://www.makuake.com/project/bgenki-crispy-seasoning/

実施期間

2026年6月17日（水）11時05分～7月17日（金）22時00分

実施プラットフォーム

応援購入サービス「Makuake」

ブランドについて

B-GENKIは、熊本の食品メーカー・マルキン食品から生まれたブランド。

日本の伝統食をベースに、「美味しさ」「驚き」「健康」を届ける商品開発を行っており、「You are what you eat.（食べるものが、”あなた”をつくる。）」をキャッチコピーとして、次の時代の“続けられる健康習慣”へ進化させることを目指している。

＜会社概要＞

会社名：株式会社B-GENKI

所在地：熊本県熊本市中央区世安町380

公式サイト：https://bgenki.com/(https://bgenki.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=&utm_campaign=press_makuake)

関連会社：マルキン食品株式会社（https://www.marukinfoods.co.jp/）