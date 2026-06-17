SNSで注目を集める台湾スイーツ「ヌガークラッカー」が楽天市場で購入可能に。台湾楽天市場運営「TW DIRECT」が台湾の定番商品を日本へ直送

Taiwan Rakuten Ichiba, Inc.

台湾楽天市場(Taiwan Rakuten Ichiba,Inc.)が運営する楽天市場内店舗「TW DIRECT」は、台湾で人気を集めるスイーツ「ヌガークラッカー（牛軋餅）」の特集ページ(https://www.rakuten.co.jp/twdirect/contents/eventpage/nougatcracker2026/)を公開しています。

塩気が効いたクラッカーの香ばしさと、ミルクのコクが詰まった甘いヌガー。『甘じょっぱさ』の無限ループが、一度食べ始めると手が止まらなくなる理由です。

近年、日本でも台湾グルメへの関心が高まる中、台湾土産の定番として知られるヌガークラッカーが

SNS上で大きな話題となっています。そのきっかけの一つとして、人気ブロガーによる紹介がSNS上で注目を集めました。

人気ブロガーのブログによると、台湾人の友人から受け取ったお土産としてヌガークラッカーを紹介したことをきっかけに、SNS上でも「食べてみたい」「どこで買えるのか知りたい」といった声が広がりました。

■ 台湾で愛され続ける「ヌガークラッカー」とは

ヌガークラッカー（牛軋餅）は、ネギ入りの香ばしいクラッカーでミルクヌガーをサンドした台湾発祥のお菓子です。

クラッカーの塩気とヌガーの濃厚な甘みが絶妙に調和し、一度食べると手が止まらなくなる“甘じょっぱい”味わいが特徴です。台湾ではパイナップルケーキと並ぶ人気のお土産として親しまれており、近年は日本人観光客にも親しまれています。

■ ブランドごとに異なる奥深い魅力

一口にヌガークラッカーといっても、ブランドによって味わいや食感はさまざまです。

・薄く軽やかな食感を楽しめるクラッカータイプ

・ザクザクとした噛み応えを重視した厚焼きタイプ

・口どけの良い柔らかなヌガー

・ネギの風味をしっかり感じられる個性的な味わい

など、それぞれに特徴があり、食べ比べを楽しめることも人気の理由となっています。

■ 楽天市場「TW DIRECT」で本場の味を日本へ

「TW DIRECT」は台湾楽天市場が運営する越境EC店舗です。食品、生活雑貨、美容アイテム、スポーツ用品など幅広い台湾商品を取り扱い、日本の消費者へ台湾の魅力を届けています。

今回の特集では、台湾で人気のヌガークラッカーを厳選して紹介。現地へ足を運ばなくても、台湾ならではの味わいを自宅で楽しむことができます。

【特集ページ】

https://www.rakuten.co.jp/twdirect/contents/eventpage/nougatcracker2026/

【TW DIRECT 楽天市場店】

https://www.rakuten.co.jp/twdirect/

【TW DIRECT 公式インスタグラム】

https://www.instagram.com/twdirectrakuten/

■ 特集の見どころ

・台湾で人気を集めるブランドの商品をラインアップ

・ミルク味やクランベリー入りなど多彩なフレーバーを展開

・台湾らしいパッケージでギフト需要にも対応

・台湾から直送で本場の味を楽しめる

■ 台湾の人気スイーツをもっと身近に

TW DIRECTでは、今後も台湾の魅力ある商品を通じて、日本と台湾をつなぐ新たな購買体験を提供してまいります。

SNSで話題となった台湾の定番スイーツ「ヌガークラッカー」を、この機会にぜひお楽しみください。