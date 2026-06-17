【無料体験会6/24開始】古島駅徒歩1分に「ZEAL BOXING STUDIO 那覇新都心店」が7月8日グランドオープン！

株式会社ZEAL

「日常にないワクワクを」をコンセプトに掲げる株式会社ZEAL（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡會雄一）は、2026年7月8日（水）、沖縄県那覇市銘苅にボクシングフィットネススタジオ「ZEAL BOXING STUDIO 那覇新都心店」をグランドオープンいたします。

オープンに先立ち、6/24（水）より先行無料体験会を開始いたします。

実際に施設の雰囲気やレッスン内容を体験していただくことで、安心してフィットネスを始めていただける機会となっています。

東京で人気のボクシングフィットネスが沖縄に初上陸！

古島駅から徒歩1分に「ZEAL BOXING STUDIO 那覇新都心店」がオープン

沖縄都市モノレール線（ゆいレール）「古島駅」から徒歩1分という絶好のロケーションに位置する那覇新都心エリアは、洗練された街並みに商業施設やオフィス、住宅が調和する、那覇市を代表する活気あふれる中心拠点です。

本スタジオは、日々の生活圏内で「本格的な運動」と「リフレッシュ」を両立させたいというニーズに応えるため、マンツーマンのパーソナル指導と、少人数制のセミパーソナル指導を中心としたプログラムを提供します。

駅から至近の抜群のアクセスに加え、提携駐車場も完備しているため、近隣住民の方々や通勤・通学、お買い物ついでに立ち寄る方々へ、新しい健康習慣を提案します。

★初心者でも安心のパーソナル＆セミパーソナル形式

「初めてのボクシングだけど大丈夫？」という方にも安心のサポート体制を整えています。

ZEAL独自の研修を受けたトレーナーが、一人ひとりのレベルや目的に合わせて丁寧にサポート 。

プロの視点によるパーソナル指導から、仲間と切磋琢磨できるセミパーソナルまで、一人ひとりのレベルに合わせたトレーニングが可能です。

★駅近アクセスと通いやすさ

古島駅から徒歩1分という圧倒的な利便性に加え、お車社会の沖縄でも安心して通っていただけるよう「提携駐車場」を完備。

平日は夜22時まで営業しているため、忙しい働く世代の方でも、一日の終わりのリフレッシュとして無理なく継続いただけます。また、お買い物前後や週末の充実した時間のスタートとしても、日常の動線上で気軽に本格ボクシングを楽しめます。

那覇新都心店 オープンの背景（オーナーコメント）

ついに大好きな沖縄の地へ、ZEAL BOXING STUDIOが初上陸いたします！

この活気ある那覇新都心・銘苅エリアで、皆様の健康と笑顔をサポートできる機会をいただき、今からワクワクが止まりません。

毎日をがんばる皆様に、私たちが提案したいのは「最高のリフレッシュ空間」です。

当スタジオは、扉を開ければすぐにトレーニングに没頭できるコンパクトな設計。

仕事終わりや休日の動線上で、時間を無駄にせずお好みの枠でスマートに予約・利用が可能です。

ボクシング未経験の方も大歓迎です！独自の研修を積んだトレーナーが基礎から丁寧に寄り添うパーソナル＆セミパーソナル形式なので、自分のペースで安心してステップアップしていけます。

ミットにパンチがバシッと決まる瞬間の爽快感は、他では味わえない最高の非日常体験になります。

地域のファミリー層から働く世代の皆様まで、誰もが「ここに来れば元気になれる、笑顔になれる」と思える、エネルギーに満ちた場所を千代に八千代に築いてまいります。

皆様とお会いできる日を、トレーナー一同心よりお待ちしております！

【先着30名様限定】グランドオープン記念キャンペーン詳細

グランドオープンを記念し、期間内にお問い合わせいただいた方を対象とした豪華なトリプル特典をご用意しました。

【キャンペーン期間】 2026年6月24日（水）～2026年8月8日（土）

【キャンペーン特典】

体験料無料： 通常5,500円の体験料が、6月24日（水）～7月7日（火）のプレオープン期間中は0円！ （※7月8日のグランドオープン後は当日入会の方のみ体験料無料となります）

入会金無料： 体験当日に入会を決められた方は、入会金が無料となります。

月会費永久10％オフ： 期間中のご入会で、月会費が永久に10％割引価格となります。

※期間内にWEBまたはお電話にてお問い合わせ・詳細を確認いただいた方が対象となります。

https://zeal-b.com/lp/allpage/?v=(https://zeal-b.com/lp/allpage/?v=nahashintoshin)nahashintoshin(https://zeal-b.com/lp/allpage/?v=nahashintoshin)

■ 施設概要

店舗名： ZEAL BOXING STUDIO 那覇新都心店

所在地： 〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅1-12-17 S△NK△KU 2-A

アクセス： ゆいレール「古島駅」徒歩1分

体験会開始日： 2026/06/24（水）

オープン日： 2026/07/08（水）

定休日： 月曜、木曜

営業時間： 平日 10:00-22:00、土日 9:00-20:00

設備等： シャワー室なし、提携駐車場あり

株式会社ZEALについて

代表取締役：渡會雄一

URL：https://zeal-b.com/

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目13－6 恵比寿ISビル9号棟5階

「日常にないワクワクを」をコンセプトに、フィットネス×エンターテインメント×ビューティーの融合を目指した新感覚フィットネスを全国に展開中です。