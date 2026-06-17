株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、イギリス・ロンドン発のファッションウォッチブランド「OLIVIA BURTON（オリビア・バートン）」より、「SIGNATURE Azure Collection 」を2026年6月19日（金）に発売いたします。

昼下がりのビーチ。穏やかな波の 揺らぎ。夕暮れに染まる空。 Azure Collectionは、海辺で過ごすひとときの光と空気感を閉じ込めたタイムピースです。

ダイヤルには 、水面の波を思わせるレイヤーや、水彩画のように淡く広がるオムブレ ( グラデーション)を採用。涼やか なブルー、柔らかなローズ、夕暮れを映したパープルトーンなど、自然が見せる一瞬の色彩を繊細に描き出しています。

SIGNATURE Azure Collection

OLIVIA BURTONを象徴する「SIGNATURE」 シリーズから登場する新コレクション。 ローマ数字を配したクラシカルなフェイスに、 メッシュブレスレットやレザーストラップを組み合わせることで、軽やかで洗練された印象に仕上げました。 ケースサイズは30mm。 日常に寄り添うサイズ感でありながら、手元に確かな存在感を与えます。

Azure Rose Gold & Mellow Rose Leather Strap (24000338)

朝焼けを思わせる柔らかなグラデーションダイヤルに、ローズゴールドケースとメロウローズレザーを組み合わせたモデル。

Azure Blue Tone & Silver Mesh (24000335)

波のレイヤーを描いたブルートーンダイヤルとシルバーメッシュが、清涼感ある印象を演出。

Azure Blue Tone & Gold Mesh (24000336)

涼やかなブルーと華やかなゴールドのコントラストが際立つ一本。

Azure Purple Tone & Rose Gold Mesh (24000337)

夕暮れの空気感を映したパープルトーンダイヤルに、ローズゴールドメッシュを合わせたエレガントなモデル。

【商品情報】 SIGNATURE Azure Collection 発売日：2026年6月19日（金） 価格： \ 19, 800（税込）～ ケースサイズ： 30mm ムーブメント：クォーツ 防水性能： 3気圧防水

OLIVIA BURTON

2012年にロンドンで誕生したファッションウォッチブランド。自然 やヴィンテージからインスピレーションを得たデザ インで知られ、繊細なディテールとフェミニンな世界観で世界中の女性たちを魅了し続けています。

【取扱店舗】 ・ H°M ‘S“ WatchStore ・全国のOLIVIA BURTON 取扱店 ・OLIVIA BURTON公式オンラインストア （ https://www.oliviaburton.jp/) 【 お問い合わせ先 】 エイチエムエスウォッチストア表参道 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F TEL ：03-6438-9321