都立工科高校22校が集結『都立工科高校ドリーム・フェスタ2026』 開催

都立工科高校ドリーム・フェスタ2026広報事務局

東京都教育委員会は、2026年8月2日（日）、都立工科高校22校が一堂に会する体験型イベント『都立工科高校ドリーム・フェスタ2026』を、新宿住友ビル 三角広場・住友ホール（東京都新宿区）にて開催します。本イベントでは、工科高校生による作品展示や実演、ドローン、ロボット、VR・AR溶接などの先端技術体験、在校生との交流を通じて、ものづくりやデジタル技術の魅力を体感いただけます。

また、各校の特色ある学びや学校生活について知ることができるほか、工科高校生によるステージ発表やスペシャルゲストを迎えたプログラムなど、多彩なコンテンツを展開します。

ものづくりやデジタル技術に興味・関心のある小学生・中学生・保護者や教育関係者の皆さまに向けて、工科高校の学びや魅力を発信します。

■開催趣旨 AI・ロボット時代を支える工科高校の学びを体感できる機会

メインビジュアル

生成AIやロボット技術の進展、DX（デジタルトランスフォーメーション）の加速により、社会ではデジタル技術やものづくりを担う人材への期待が高まっています。一方で、小・中学生が実際の技術に触れ、自らの将来を考える機会は限られています。

『都立工科高校ドリーム・フェスタ2026』は、ロボット、情報技術、建築、デザインなど、工科高校で学ぶ幅広い分野を体験しながら知ることができるイベントです。また、先端技術の体験や在校生との交流を通じて、工科高校の学びや学校生活に触れることができます。本イベントは、これらの体験を通じて、工科高校の学びを知り、多様な進路を考えるきっかけとなることを目的として開催します。

■見どころ１. 体験コンテンツから「なりたい自分」が見えてくる

会場では、各校の生徒による作品展示や実演に加え、各校の特色ある学びを体験できるブースが多数出展します。ドローン操縦体験やVR・AR溶接体験、ロボットアームの操作体験、装着型サイボーグHALの実演など、普段なかなか触れることのできない先端技術を実際に見て、触れて、体験できます。

これらの体験や展示を通じて、工科高校で学ぶ技術や知識が社会でどのように活かされているのかを知ることができます。

■見どころ２. 22校の学びを一度に知ることができる

昨年の会場の様子装着型サイボーグHAL

都立工科高校22校が一堂に会する本イベントでは、それぞれの学校が特色あるブースを出展します。

機械、電気、情報、建築、デザイン、ものづくりなど、学校ごとの特色や学びの違いに触れることができるため、自分に合った学校選びの参考になります。

複数の学校を一度に見て回ることができるのも、本イベントならではの魅力です。

■見どころ３. 在校生や先生に直接相談できる

体験ブースの様子

各校のブースでは、在校生や教員が来場者を迎え、学校生活や進路について直接相談することができます。

授業の内容や部活動、資格取得、大学進学、就職などについてのリアルな話を聞くことができるため、進路選択を考える小・中学生や保護者にとって貴重な機会となります。

■見どころ４. 現役工科高校生が主役のステージイベント

相談ブースの様子相談ブースの様子

ステージイベントでは、工科高校生が自ら学校の魅力や学びの特色を紹介するほか、在校生による「私たちの工科ライフトーク」を実施します。工科高校を選んだ理由や学校生活、将来の目標など、リアルな声を聞くことができます。また、エンジニアによる、ものづくり対決ステージには、東京都・宮坂学副知事も登壇予定です。ものづくりの面白さを体感し、工科高校の学びや進路の広がりを実感できるプログラムを展開します。さらに、スペシャルサポーターとしてお笑いコンビ「なすなかにし」が出演し、イベントを盛り上げます。

■注目ポイント 工科高校生が手掛けたイベントデザイン

スペシャルサポーター「なすなかにし」キービジュアルイベントロゴ

本イベントのロゴおよびキービジュアルは、都立工科高校の在校生が制作しました。

キービジュアル（下記左）は、都立八王子桑志高等学校の内田咲帆さん、イベントロゴ（下記右）は都立工芸高等学校の川畑希羽さんが担当しました。本イベントではデザイン面においても工科高校生が主体となって制作に携わっています。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184186/table/1_1_1eef439681a145bfc2c69ad982a7efcd.jpg?v=202606160951 ]