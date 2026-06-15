【触れたくなる、そのケーブル】しなやかなシリコン素材。断線に強い高耐久ケーブル「SOLIDZ Power Cable SZ-SUシリーズ」をAmazonで販売開始｜株式会社メイカーズ（MAKERZ）

株式会社メイカーズ

株式会社キーエンス100％出資の新規事業会社、株式会社メイカーズ（本社：大阪市北区、代表取締役社長：橋本洋平）は、シリコン素材採用の充電ケーブル「SOLIDZ Power Cable SZ-SUシリーズ」をAmazonにて販売中です。USB-C ＆ USB-C 240W PD対応モデルをはじめ、全4バリエーションを展開しています。

充電ケーブルは毎日手にするものでありながら、「バッグの中で絡まる」「根元から断線する」「どれを使えばよいか分からない」といった、日常使いの中で不便を感じやすい場面もあります。

SOLIDZ Power Cable SZ-SUは、素材と構造でこれらに対応しています。ケーブル被覆にはシリコン素材を採用し、やわらかくしなやかな質感を実現。断線の主な原因となる根元への繰り返し負荷に対しては、17mmのロングブッシュ構造が保護します。当社試験条件にて100,000回の折り曲げ試験をクリア。また、コネクタ部に対応規格を刻印することで、複数本使用時にも判別しやすく迷いません。結束シリコンバンドが同梱されており、持ち運び・収納にも対応します。

■SOLIDZ Power Cable シリコンUSB-C ＆ USB-Cケーブル1ｍ：1,540円（税込） 2ｍ：1,650円（税込）販売ページ（Amazon） :https://amzn.asia/d/0cnORTXY

■SOLIDZ Power Cable シリコンUSB-C ＆ USB-Aケーブル1ｍ：1,100円（税込） 2ｍ：1,210円（税込）販売ページ（Amazon） :https://amzn.asia/d/0dHDMyJ3

特長

仕様

なめらかなシリコン素材を採用。やわらかくしなやかな質感が、毎日の使用に自然と溶け込みます。ケーブルの断線は、根元への繰り返し負荷が主な原因。17mmのロングブッシュ構造が過度な屈曲を防ぎ、内部ワイヤーを保護します。コネクタ部に対応規格を刻印。手に取れば一目でどのケーブルかを判別でき、複数本持ちでも迷いません。[表: https://prtimes.jp/data/corp/159777/table/20_1_4d5a2e72031ba47bd26e7ec88311c434.jpg?v=202606150651 ]

【お問い合わせ】

商品に関する詳細やご質問は、以下の連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせフォーム｜MAKERZ(メイカーズ)オンラインストア(https://www.makerz.co.jp/contactUs/contactForm?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=PR013-SZSU)

■株式会社メイカーズについて

私たちメイカーズは、世界の製造現場に向けて50年以上にわたり付加価値を提供してきた株式会社キーエンスが、100%出資により設立した新規事業会社です。その技術と信頼を背景に、プロの現場で磨かれた品質を、日常でも扱いやすい設計に落とし込み、商品としてお届けします。初めての方にも配慮した使いやすさと、使い続けるほどに実感できる確かな性能。ものづくりで培った知見は、単なる商品のスペックを超えて、使う人の創作意欲や日常の楽しみを支える力になると考えています。私たちは、心惹かれるデザインと、本当の意味で役に立つ実用性を両立させ、暮らしや作業を支えるパートナーであり続けたいと願っています。