【リソー教育グループ】日本証券新聞社主催「個人投資家向けIRセミナー」参加のお知らせ

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：天坊真彦）は、2026年7月14日（火）に開催される日本証券新聞社主催「個人投資家向けセミナー」にて、当社代表取締役社長の天坊真彦が登壇いたしますのでお知らせいたします 。

(株)ＴＯＭＡＳが運営する進学個別指導塾ＴＯＭＡＳでの授業の様子

本セミナーでは個人投資家の皆様に、進学個別指導塾「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする当社事業へのご理解をより一層深めていただけるよう、当社の強みや成長ストーリー、株主還元策についてご説明する予定です 。皆様のご参加を心よりお待ちしております 。

■セミナー詳細

●開催日時：2026年7月14日（火）

●当社登壇時間：14:00～14:50（12:30開場、13:00開演）

●会場：東京証券会館 8階ホール（東京都中央区日本橋茅場町1-5-8）

●アクセス：

・東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町駅」8番出口直結

・都営浅草線「日本橋駅」D2出口から 徒歩約5分

●参加費：無料

●お申込み方法：ご参加の際は以下の特設サイトよりお申込みください

●特設サイト：https://www.nsjournal.jp/seminar/20260714tokyo/

■会社概要

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 辺見・有竹

Email ：riso-pr@tomas.jp