ＡＮ Ｖｅｎｔｕｒｅ合同会社

【2026年6月15日 東京】 グローバルなバイオテクノロジー・ベンチャーキャピタルであるAN Venture Partners（ANベンチャーパートナーズ、以下「ANV」）は、マネージングパートナーを務めるケン・ホーンが、この度、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「AMED」）のアドバイザリーボード委員に就任したことをお知らせいたします。

AMEDは、日本の医療分野における研究開発の推進とイノベーション創出を担う中核機関です。AMEDのアドバイザリーボードは、医療現場・産業界・研究者・患者等からの多様なニーズを把握するため、理事長の下に置かれており、メンバーは外部有識者としてAMEDの研究開発推進や事業運営に関する専門的な助言を行う役割を担っています。なお、ANVは2024年にAMEDの「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」において認定VCに選定されております。

ANVのマネージングパートナーを務めるケン・ホーンは次のように述べています。 「このたび、AMEDアドバイザリーボード委員に就任する機会をいただき、光栄に思います。ほかのアドバイザリーボード委員の皆様とともに活動することを、大変楽しみにしております。日本発のバイオテクノロジー・イノベーションをグローバルに届けることは、私が長年取り組んできたことです。AMEDの意思決定にグローバル投資家の視点をもたらしつつ、日本の医療イノベーションをより広く発信していくための対外的なコミュニケーション強化にも、積極的に貢献してまいります。」

ANVは、今後も日本発のサイエンスとグローバルなスタートアップ・エコシステムをつなぐ活動を通じて、バイオテクノロジー分野の発展とイノベーション創出に取り組んでまいります。

アドバイザリーボード委員名簿はこちら(https://www.amed.go.jp/content/000161621.pdf)からご覧いただけます。

ANベンチャーパートナーズ（ANV）について

ANVは東京とサンフランシスコに拠点を置き、日本の革新的なサイエンスと米国のスタートアップ・エコシステムをつなぐことに特化した、グローバルなバイオテクノロジー・ベンチャーキャピタルです。「AN Venture Partners I, LP」は、総額2億米ドルで2025年6月にクローズしています。ANVは、スタートアップの立ち上げや育成において豊富な経験を持つ日本と米国のベンチャーキャピタリストによって2022年に設立されました。ANVは、日本のバイオテクノロジー・エコシステムの強化に積極的に取り組んでおり、その一環として、「Science2Startup Japan（S2S Japan）」を立ち上げました。

詳細はこちら(https://www.an.vc/)をご覧ください。