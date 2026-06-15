【株式会社Ginza】第３５期 定時株主総会を開催しました

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株式会社Ginza

水回りを中心に住宅リフォームを手掛ける株式会社Ginza(本社：東京都中央区/代表取締役社長：池田馨)は、5月29日(金)、株式会社Ginza本社会議室にて、第35期 定時株主総会を執り行いました。



株主総会では全ての議案が可決され、滞りなく終了致しました。




株式会社Ginza　本社会議室にて



その後は懇親会が開催され、社外取締役も出席し、経営幹部が親交を深め、短い時間ですが有意義な時間を過ごすことが出来ました。






今後も目標必達の為に全社一丸となり精進して参りますので、よろしくお願い申し上げます。





■会社概要


会社名　　：株式会社Ginza 【全国施工実績175,000件】2025年度末現在


本社所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 8F


HP　　　 ：https://r-ginza.jp/


創業　　　：1989年1月


事業内容　：マンションリフォーム、戸建て住宅リフォーム




■2025年度【オリコン顧客満足度(R)調査】


マンションリフォーム リフォーム専業×水回り「全国第1位」を受賞致しました