【株式会社Ginza】第３５期 定時株主総会を開催しました

株式会社Ginza

水回りを中心に住宅リフォームを手掛ける株式会社Ginza(本社：東京都中央区/代表取締役社長：池田馨)は、5月29日(金)、株式会社Ginza本社会議室にて、第35期 定時株主総会を執り行いました。

株主総会では全ての議案が可決され、滞りなく終了致しました。

株式会社Ginza 本社会議室にて

その後は懇親会が開催され、社外取締役も出席し、経営幹部が親交を深め、短い時間ですが有意義な時間を過ごすことが出来ました。

今後も目標必達の為に全社一丸となり精進して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

■会社概要

会社名 ：株式会社Ginza 【全国施工実績175,000件】2025年度末現在

本社所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 8F

HP ：https://r-ginza.jp/

創業 ：1989年1月

事業内容 ：マンションリフォーム、戸建て住宅リフォーム

■2025年度【オリコン顧客満足度(R)調査】

マンションリフォーム リフォーム専業×水回り「全国第1位」を受賞致しました